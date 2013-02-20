دانشگاه علوم کشاورزی ساری و آستاراخان روسیه تفاهم نامه علمی فرهنگی منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم سلیمانی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این قرارداد همکاری بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه با به رسمیت شناختن منافع دو دانشگاه و به منظور برقراری ارتباطات علمی بین المللی به امضا رسید.

وی افزود: هدف از این تفاهم نامه همکاری،گسترش روابط علمی و پژوهشی و ارتقا سطح تفاهم بین دو دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یادآور شد: تبادل هئیت علمی در سطوح بین دانشکده ای، تبادل دانشجو بخصوص در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری، همکاری در زمینه طرح های پژوهشی و همایش مشترک، تبادل اطلاعات علمی و تجهیزات پژوهشی از محورهای این تفاهم نامه بوده است.

سلیمانی افزود: مدت اعتبار این تفاهم نامه یک دوره سه ساله از تاریخ امضا آن توسط نمایندگان هر دو دانشگاه است.

وی از پذیرش 30 دانشجو مقطع دکتری کشور عراق به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خبر داد و گفت: از این تعداد سه نفر پذیرش و 27 نفر دیگر در حال اخذ ویزا و تکمیل پرونده هستند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با کشورهای آلمان، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، عراق، تایلند، کره جنوبی دارای تفاهم نامه بوده است.