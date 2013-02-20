اوباما جمهوریخواهان را به اصلاح قوانین مهاجرت فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جلب حمایت جمهوریخواهان کنگره برای اصلاح قوانین مهاجرت است.

بنا بر اعلام کاخ سفید اوباما از سناتورهای جمهوریخواه خواسته است در این راستا به دولت یاری رسانند. از جمله افرادی که از سوی جمهوری آمریکا به همکاری فراخوانده شده اند "جان مک کین" سناتور کهنه کار و رقیب انتخاباتی اش در انتخابات سال 2008 است.

رئیس جمهور دم,کرات آمریکا در این رابطه همچنین با "لیندسی گراهام" و "مارکو روبیو" دو سناتور دیگر جمهوریخواه گفتگو کرده است.

سناتور روبیو که از یک خانواده مهاجر کوبایی است از طرفداران رویکرد اوباما در اصلاح قوانین مهاجرت به آمریکا است. گفتنی است اصلاح قوانین مهاجرت از جمله موارد مهمی بود که در سخنرانی مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری اوباما، مورد تاکید وی قرار گرفت.