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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یادواره ۳۰ شهید مسجد جواد الائمه (ع) خرم‌آباد برگزار می‌شود

یادواره ۳۰ شهید مسجد جواد الائمه (ع) خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: یادواره ۳۰ شهید مسجد جواد الائمه (ع) خرم‌آباد شامگاه شنبه پنجم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

رضا داوری مسئول پایگاه مقاومت منتظران شهادت مسجد جوادالائمه (ع) خرم آباد در گفتگو با مهر اظهار داشت: این یادواره از طرف پایگاه منتظران شهادت مسجد جوادالائمه(ع) خرم‌آباد پنجم اسفندماه ساعت ۲۰ در مسجد جوادالائمه(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: در این یادواره حسین یکتا، فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء(عج) به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

داوری ادامه داد: از جمله شهدای این مسجد می‌توان به شهید محراب آیت‌الله مدنی اشاره کرد که در سال‌های ۵۱ تا ۵۴ به‌عنوان امام جماعت این مسجد نقش مؤثری در بیدارسازی مردم لرستان بر علیه جنایات ر‍ژیم طاغوت داشت، اشاره کرد.

وی گفت: مسجد جوادالائمه(ع) خرم‌آباد در دوران طاغوت یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مبارزاتی علیه رژیم بود و در دوران جنگ تحمیلی نیز نقش مهمی در کمک‌رسانی به جبهه و اعزام رزمنده داشت.

مسئول پایگاه مقاومت منتظران شهادت مسجد جوادالائمه(ع) خرم‌آباد یادآور شد: تاکنون ۳۰شهید مسجد جوادالائمه(ع) اعم از شهدای دوران انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی شناسایی شده‌اند.

کد مطلب 2002833

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