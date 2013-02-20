به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی چهارشنبه صبح امروز دوم اسفندماه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که جشنواره فیلم فجر را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: ما امسال جشنواره‌های متعددی داشتیم که جشنواره فیلم فجر از جمله آنان بود و درخشش و حضور جوانانی را داشتیم که برای اولین بار فیلم هایشان ارائه شد و مورد توجه قرار گرفت.

این وزیر دولت دهم افزود: با اینکه بیش از هر سال در این دوره نظارت صورت گرفت و برخی به دنبال این بودند که نقطه ضعف هایی از محتوای فیلم ها پیدا کنند اما در مجموع فیلم ها قابل قبول بود و شاهد یک حرکت مثبت بودیم و مضامینی ارائه شد که با فرهنگ و عدالت و ارزش‌های مردم هماهنگی داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دو جشنواره به عنوان سالگرد پروین اعتصامی در اسفندماه داریم تصریح کرد: همچنین جشنواره فیلم فیلمسازان نیز در این ماه تدارک دیده شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اکران فیلم های مسئله دار نوروز گذشته چه شاخص هایی برای اکران فیلم های نوروزی در نظر گرفته اید، گفت: این ها را دوستان شورای صنفی و سازمان سینمایی از بین فیلم هایی که آماده شده اند و داوطلب هستند انتخاب خواهند کرد؛ چراکه هنوز خیلی از فیلم‌ها آماده نیستند.

حسینی همچنین در جواب به خبرنگار مهر که قصد داشت در مورد اظهارنظر شمقدری درباره لابی دولت و وزارت ارشاد برای گرفتن جایزه اسکار برای "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی سئوال کند، گفت: این موضوع را رها کنید!

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پخش شبکه پرس تی وی از سوی کشورهای غربی در ماهواره ممنوع شده است، گفت: این اقدام آنان به دلیل تاثیر گذاری چنین شبکه هایی بر افکار عمومی بوده است. ما قبل از انقلاب یک مجله داشتیم که بسیار تاثیر گذار بود و تنها نشریه اسلامی در کشور بود که تمام بزرگان و علما و مراجع جهان اسلام در آن مطلب می نوشتند. ما بنا داریم در قم از کسانی که در این مجله مطلب می نوشتند تقدیر شایسته ای به عمل آوریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برنامه های این وزارتخانه در ماه پایانی سال گفت : اختتامیه جشنواره شعر فجر را داریم که امیدواریم با حضور رئیس جمهور برگزار شود، همچنین در 7 استان کشور هم برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است.

حسینی افزود: امسال جشنواره تخصصی مطبوعات دانشگاهی و نشریات تخصصی برگزار می شود. در حال حاضر حدود 1700 نشریه تخصصی داریم که مجوز 1100 مورد آن در دولت دهم داده شده است و این حرکت خیلی خوبی است که به تولید علم کمک می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد جشنواره مطبوعات گفت: از 14 اسفند تا 20 اسفند این جشنواره برگزار می شود. جشنواره‌های تخصصی مطبوعات نیز مدتی است آغاز شده و ما جشنواره مطبوعات خانوادگی را داشتیم.