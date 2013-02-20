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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

ارتش چین دست داشتن در حمله سایبری علیه غرب را تکذیب کرد

ارتش چین دست داشتن در حمله سایبری علیه غرب را تکذیب کرد

وزارت دفاع چین اتهام مطرح شده از سوی آمریکایی ها مبنی بر دست داشتن ارتش این کشور در حمله به سایت های غربی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی حمله هکرها به سایت شرکتهای غربی، وزارت دفاع چین اعلام کرد این کشور هیچ نقشی در این حملات سایبری نداشته است.

روز سه شنبه یک شرکت امنیتی آمریکایی مدعی شد یگان های سایبری ارتش چین مسئول هک شدن شمار زیادی از پایگاههای اینترنتی در آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی هستند.

بنا بر گزارش این شرکت آمریکایی، یگان موسوم به "61398" ارتش چین در حمله سایبری به دست کم 141 پایگاه اینترنتی کشورهای انگلیسی زبان نقش داشته است.

با این حال وزارت دفاع چین امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای این ادعا را رد کرد. در این بیانیه تاکید شده ارتش چین هرگز از فعالیتهایی مانند هک پایگاههای اینترنتی حمایت نکرده است.

گفتنی است پس از هک پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، مسئولان این روزنامه های آمریکایی مدعی شدند هکرهای چینی عاملان این اقدام هستند. 

کد مطلب 2002843

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