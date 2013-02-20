دانشگاه آزاد واحد زنجان به سطح "جامع" ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا فیروز فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با عنایات و الطاف خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تلاش و فعالیت مستمر اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و تلاش های مجموعه مدیران واحد زنجان رتبه این دانشگاه از بسیار بزرگ الف به جامع تبدیل شد.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش عالی استان زنجان همواره پیشگام و پیشرو در فعالیتهای علمی ، آموزشی و پژوهشی بوده است . با ارتقای جایگاه این واحد امیدوار هستیم با توجه به اینکه در رتبه بندیها جزو چند دانشگاه بزرگ و جامع کشور شده ایم در مباحث علمی ، آموزشی و پژوهشی نیز بتوانیم جایگاه دانشگاه را به بالاترین جایگاه در کشور برسانیم و منشاء تاثیر گذاری در کشور باشیم .

دکتر فیروزفر ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در حال حاضر با 320 عضو هیئت علمی ، 14 هزار دانشجو و 145 هزار مترمربع فضای عمرانی و آموزشی و پژوهشی و 3000 امتیاز جزو دانشگاههای مطرح در کشور می باشد .

وی گفت : ارتقای جایگاه این واحد قطعا موجب خرسندی جامعه دانشگاهی کشور و استان است بنده به نوبه خویش و به نمایندگی از همکارانم در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان این موفقیت را به همه مردم شریف استان زنجان صمیمانه تبریک عرض می نمایم .