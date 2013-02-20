طرح سلامت بسیج نوروزی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد یش از ظهر چهار شنبه در همایش طرح بسیج سلامت نوروزی در شهرکرد از آغاز طرح سلامت بسیج نوروزی از امروز در چهارمحال و بختیاری خبر داد و بیان داشت: این طرح تا 15 فروردین سال آینده دراین استان ادامه داد.

ناصر خسروی اذعان داشت: طرح بسیج سلامت نوروزی با هدف نظارت بر عرصه تولید و سلامت مواد غذایی در استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

وی تاکید کرد: این طرح با همکاری چند ارگان از جمله بهداشت محیط، دامپزشکی، سازمان دارو و غذا، سازمان پایانه ها و ... در سطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان داشت: امسال در خصوص تهیه کنندگان مواد غذایی رویکرد جدید داریم و باید مراکز تولید غذا از مواد غذایی که دارای ضریب اطمینان بهداشتی بالایی هستند استفاده کنند.