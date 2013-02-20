نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره با حضور 70 واحد صنفی در صومعه سرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آهنی ظهر امروز در نشست ستاد برنامه ریزی تنظیم بازار این شهرستان افزود: شهروندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 9 شب کالاهای مورد نیاز خود بویژه مواد غذایی، آجیل و خشکبار، پوشاک، کیف و کفش و محصولات پروتئینی را با تخصیص معادل 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار در این نمایشگاه تهیه کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال 22 واحد صنفی شامل واحدهای عرضه خواربار، پوشاک، کیف و کفش، قنادی و قصابی در این شهرستان برای برگزاری فروش فوق العاده اعلام آمادگی کردند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان صومعه سرا گفت: این واحدها با اطلاع رسانی از طریق نصب پرده و پلاکارد از پنجم اسفند ماه اقدام به برگزاری فروش فوق العاده و کالاهای خود را حداقل با 10 درصد تخفیف عرضه خواهند کرد.

وی افزود: برای سهولت تامین میوه شب عید برای شهروندان این شهرستان مقدار 30 تن پرتقال و 20 تن سیب برای توزیع در ایام پایانی سال در نظر گرفته شده است که با اطلاع رسانی و اعلام قبلی و با نرخ مصوب دولتی در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

آهنی اظهارداشت: برنج به میزان 60 تن، روغن نباتی 40 تن و شکر نیز 20 تن برای توزیع در این شهرستان در صورت لزوم ذخیره شده است که در شرایط کمبود عرضه و یا افزایش قیمت این کالاها در بازار عرضه می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا تصریح کرد: اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از دیگر اقدامات این اداره برای تنظیم بازار شب عید در این شهرستان بوده و در این زمینه بازرسان این اداره به همراه بازرسان مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی و نیز ناظران افتخاری با حضور بیشتر در سطح بازار بر روند عرضه کالاها و خدمات نظارت می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این طرح مقابله با تخلفات و اخلالگری در عرضه کالا و خدمات است، یادآورشد: از تمامی شهروندان در این زمینه خواست با اعلام موارد تخلفات به سامانه 124 ستاد خبری این اداره، بازرسان را در کنترل و نظارت بر بنگاه های اقتصادی به ویژه در این ایام یاری دهند.