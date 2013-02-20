اردبیل رتبه سوم جشنواره فيلم كوتاه حسنات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اردبیل در این جشنواره که بیش از 500 فیلم داستانی و مستند حضور دارد، پس از استانهای اصفهان و تهران در رده سوم جاي گرفت.

در سومين جشنواره فيلم كوتاه حسنات 391 فيلم داستاني، 211 فيلم مستند و 328 فيلمنامه با مشاركت 513 فيلمساز و 212 فيلمنامه نويس حضور داشتند که در بخش مسابقه 167 اثر پذيرفته شد.

از اين تعداد استانهاي اصفهان با 56 اثر در رتبه نخست قرار گرفت، تهران با 53 اثر در رده دوم و اردبيل با 12 اثر برگزيده حائز رتبه سوم شدند.

از 12 فيلم برگزيده استان اردبيل، 9 فيلم از توليدات حوزه هنري استان، يك اثر از توليدات صدا و سيماي مركز اردبيل و دو فيلم از آثار توليدي انجمن سينماي جوانان اين استان است.

بخش نهایی سومين جشنواره ملي فيلم كوتاه حسنات از 11 تا 14 اسفندماه در اصفهان برگزارمي شود كه همزمان با آن استان هاي آذربايجان غربي، البرز،‌ تهران، گيلان و اردبيل هم به اكران اين فيلم ها خواهند پرداخت.