کوشکی : آمریکا با ما در دو بعد اعتقادی و عملیات بیرونی اختلاف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره از سلسله نشست های آزاداندیشی (جای پا)، با عنوان «شجره طیبه انقلاب اسلامی در نگاه نسل چهارم» که به بازخوانی کارنامه بیش از سه دهه انقلاب اسلامی با حضور نسل چهارم پرداخته می شود، دکتر محمد صادق کوشکی با موضوع "ارتباط با آمریکا، تأمین منافع یا تهدید منافع ملی؟" امروز چهارشنبه دوم اسفندماه در سالن همایش خانه خاقانی سخنرانی کرد.

درابتدای این نشست کوشکی گفت: آمریکا با ما در دوبعد اعتقادی و عملیات بیرونی اختلاف دارد. در بخش عملیات بیرونی اینکه ما در منطقه ای قرار داریم که بر حوزه های نفتی خلیج فارس و دریای خزر احاطه داریم و اینجا به قول کسینجر آئورت قلب جهان است و آمریکایی ها نمی خواهند که کنترل قلب جهانی از دستشان خارج بشود. از نفت و گاز 12000 مشتق تولید می شود و نفت بشکه ای 100دلار پس از فرآوری ضربدر 1000 برابر سود دهی تبدیل می شود.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ایران اگر بتواند به توسعه صنعتی دست یابد و قادر باشد که خود نفت خام را به کالاهای مشتقی تبدیل کند خطر بزرگی برای آمریکا خواهد شد زیرا که نفت و گاز مال خودش است و هزینه حمل و نقل و خریداری آنها را نمی دهد و همینطور می تواند به علت نزدیکی به سایر کشورهای نفت خیز نفت و گاز ارزانتری کسب کند، بنابراین می تواند کالاهای تولیدی را زیر قیمت بازارهای جهانی و غرب عرضه کند که این یعنی تهدید جدی برای اقتصاد آمریکا است.

وی افزود: به همین علت آمریکا خواهان شکل گرفتن یک کشور مستقل با اقتصاد صنعتی قدرتمند در این منطقه نیست و از سال 1922 تا 1972 که انگلستان شروع به کشور سازی در منطقه کرد کشورها را همه کوچک گرفتند و همینطور خواهان تجزیه ایران به بخش های کوچکتر شدند تا قدرت منطقه ای در این منطقه شکل نگیرد. اما نتوانستند ایران را تجزیه کنند در آن حکومتی هماهنگ با خود روی کار آوردند اما با این وجود هم اجازه توسعه به ایران ندادند. ایران 20 تا 40 سال زودتر از ژاپن و کره جنوبی و مالزی برنامه توسعه را پیش گرفت، اما به دلیل اینکه نمی خواستند قدرتی در این منطقه به دلیلی که ذکر کردم به وجود آید ایران توسعه نیافت.

کوشکی تصریح کرد: اما ایران بعد از انقلاب اسلامی شعار استقلال سرداد و شروع به توسعه اقتصادی کرد، اما آمریکا بلافاصله طرحهای تجزیه و فروپاشی نظام ایران را در دست گرفت. یکی از دلایل تنش ما با آمریکایی ها هم همین مسئله توان عرضه کالا زیر قیمت جهانی است. زیرا ایران تنها کشوری است که می تواند کنترل قانونی منطقه انرژی زا خلیج فارس را در اختیار داشته باشد.

وی اظهارداشت: دومین زمینه تنش ما با آمریکایی ها زمینه اعتقادی تفکر شیعه است. اینکه آمریکا و غرب بر اومانیسم یعنی حاکمیت انسان غربی بر جهان استوار است حال آنکه تفکر شیعی می گوید باید قوانین الهی بر جهان حکومت کنند. جنس این اختلاف تباینی است؛ یعنی بودن یکی مستلزم نبودن دیگری است.

کوشکی افزود: با همه این اوصاف امام در مصاحبه ای قبل از انقلاب گفت ما حاضریم با همه کشورها حتی آمریکا (البته به جز رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید) رابطه داشته باشیم اگر رابطه بر حسب منافع و احترام متقابل باشد. بعد از انقلاب هم در اسفند 57 وقتی چریکهای فدایی خلق به سفارت آمریکا در ایران حمله کردند شهید بهشتی سریعاً خواست که این حمله مسکوت شود و سفارت از مهاجمان تخلیه شود. با این حال آمریکا به طرح تجزیه و براندازی خود علیه جمهوری اسلامی ادامه داد تا اینکه دانشجویان پیرو خط امام خواستند برای نشان دادن اعتراضشان دو ساعت در حیاط سفارت آمریکا تحصن کنند و حرفشان را به جهان بزنند اما وقتی وارد سفارت شدند دیدند که آنجا یک لانه جاسوسی است و هیچ شباهتی به یک سفارتخانه ندارد.

وی ادامه داد: با این حال این آمریکا بود که در اردیبهشت 59 رابطه اش را با ما قطع کرد و دارایی های ایران در آمریکا را بلوکه کرد. امام گفت رابطه ما با آمریکا رابطه میش و گرگ بود و نمی خواهیم چنین رابطه ای داشته باشیم. البته رابطه سایر کشورها با آمریکا هم نابرابر است اما آنها این رابطه نابرابر را پذیرفته اند این وسط فقط ما هستیم که خواهان رابطه برابر و احترام و منافع متقابل دوجانبه با آمریکا هستیم.

کوشکی درپایان یادآورشد: حالا خود قضاوت کنید آیا رابطه با آمریکا به نفع منافع ملی ماست؟ و آیا ما باید پا پیش بگذاریم برای رابطه مجدد؟ آیا با خسارت زدنهای متعدد آمریکا به ایران نمونه اش حمایت ازحرکت های تروریستی منافقین که در آن 25هزار ایرانی کشته شدند و فقط 10 درصدشان وابسته به حکومت بودند و بقیه مردم معمولی بودند و یا حمله به سکوهای نفتی و کشتی های ایران و یا اسقاط هواپیمای ایرباس ایرانی و مسکوت کردن دارایی های ایران آیا آمریکا نباید خود را اصلاح کند زیرا ما نه ظلمی به آمریکا کرده ایم و نه رابطه امان را با آن قطع کردیم آمریکاست که مکرر به ما ظلم می کند و خواهان رابطه ارباب رعیتی با ما است.