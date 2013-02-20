صادرات 3 هزار تن فرآورده تخم مرغ از استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر برایی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری 3 هزار تن فرآورده تخم مرغ، جوجه یکروزه، میگو با آب شیرین از استان البرز صادرات داشته ایم که مازاد بر مصرف استان بود.

وی ادامه داد: به دلیل موقعیت جغرافیایی استان البرز و نزدیکی به بازار مصرف، از نظر تولید جایگاه ویژه ای دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان البرز با بیان اینکه استان البرز بالاترین استانداردهای کشوری را دارد، اضافه کرد: فعالیت در حوزه دامپزشکی نیازمند برنامه قوی و با انرژی است.

برایی نژاد با اشاره به اینکه استان البرز در چند حوزه جایگاه ویژه دارد، گفت: استان البرز در حوزه دامپروری، تولید شیر، تخم مرغ توانمند است.

تولید سالانه 450 هزار تن شیر در استان البرز

مدیر کل دامپزشکی استان البرز از تولید سالانه 450 هزار تن شیر در استان البرز خبر داد و افزود: استان البرز از لحاظ دامپروری در بین استان های کشور در جایگاه خوبی قرار دارد.

