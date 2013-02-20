قرآن بهترین پناهگاه مسلمانان در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر چهارشنبه در جمع مسئولین موسسات، خانه های قرآنی شهری و روستایی و مربیان قرآنی بروجرد با بیان اینکه قرآن کلام و گفتار پروردگار و معجزه جامع و همیشگی پیامبر اسلام است اظهار داشت: آیات قرآن موجب هدایت بشر و ضامن سعادت انسانها است.

وی با تاکید بر اینکه آیات قرآن کریم در راستای بیرون آوردن انسانها از ظلمتها و تاریکیها و حرکت به سوی روشنایی است گفت: امروز دشمنان تلاش می کنند با تهاجم فرهنگی بین جوانان و قرآن فاصله بیندازند چرا که در تحلیلهای خود به این نتیجه رسیده اند که علت پیروزی ملت ایران تمسک به ولایت قرآنی است.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه دشمن اولین سنگری که در تهاجم فرهنگی خود مورد هدف قرار داده سنگر مساجد، روحانیت و ولایت است گفت: امروز رسالت مربیان و مدیران موسسات قرآنی رسالت فوق العاده خطیر و سنگینی است.

وی با بیان اینکه مربیان قرآنی می توانند با کار قرآنی به جوانان ایرانی مصونیت بخشیده تا در تهاجم فرهنگی دشمن آسیب نبینند تصریح کرد: بهترین و موثرترین کار در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان کار قرآنی و فرهنگی است.

امام جمعه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه قرآن بهترین پناهگاه مسلمانان در برابر تهاجم فرهنگی است گفت: متاسفانه در کشور ما در طول 34 سال گذشته عدم توجه کافی به مسئله قرآن و برنامه های قرآنی یکی از مشکلات بوده است.وی افزود: با این وجود علیرغم همه کمبودهای اعتباری و امکاناتی به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری برنامه های قرآنی درجامعه پیشرفت خوبی داشته است.