امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر جزییات سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را پیرامون شکل گیری کارگروه صادرات غیر نفتی در استانداری ذکر کرد و گفت: تاسیس شرکت صادرات غیر نفتی در استان از جمله مهمترین مصوبه های این نشست بود و مقرر شد با مشارکت بخش خصوصی و هیاتی موسس از 50 نماینده و متشکل از اتاق ها، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل جهاد کشاورزی حضور داشته باشند.

اوی افزود: شکل گیری این شرکت کمک زیادی به امر تولید خواهد داشت.

ارائه تسهیلات بانک ها بدون سقف محدودیت به واحد های تولیدی

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز در ادامه با اشاره به تعداد واحدهای تولیدی در استان از ارائه تسهیلات بانک ها به واحدهای تولیدی در استان خبر داد و گفت: 144 واحد تولیدی تصویب شده در استان وجود دارد که 421 میلیارد تومان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

وی افزود: بانک ها رسما آمادگی خود را برای ارایه سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون سقف محدودیت با رعایت مصوبات بانکی اعلام کرده اند.

یزدی گفت: بر این اساس بانک ها آمادگی دارند با معرفی استانداری تا هر رقم که امکان پرداخت تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد، تسهیلات ارایه کنند، به شرطی که وام گیرنده مانعی برای ضمانت و معوقه بانکی نداشته باشد.

اختصاص وام با کمترین سود بانکی

این مسئول همچنین بیان کرد: وام های مذکور با سود کمتر و توسط استانداری به واحدهای تولیدی برای حضانت از تولید اختصاص دارد.

وی افزود: ارایه اعتبارات ارزی از سهم استان ها در تامین محدودیت ندارد و موارد دریافت کننده تسهیلات با اسناد و مدارک مربوط برای پیگیری به استانداری ارایه شوند.

مسئولان استان در شورای گفتگو شرکت نمی کنند

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز همچنین بر لزوم اطلاع رسانی از عدم حضور مسوولان دستگاه های اجرایی در جلسات شورا تاکید کرد و گفت: عدم حضور مسئولان به اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام شد تا استانداری پیگیری جدی در این خصوص انجام دهد.

وی افزود: دعوت بانک ها برای حضور در جلسات شورا نیز از جمله مواردی است که بر روی آن مصر هستیم و این موضوع نیز حال پیگیری است.

وی در پایان طرح مشکلات و موانع از طریق کارگروه ها به شورای گفتگو را گامی در جهت پویایی چرخه های اقتصادی در استان ذکر کرد.