طرح های هادی سرآغاز توسعه روستاها/ آبادانی 280 روستا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، طرحهای هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می شوند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند.

پایه چنین طرحهایی در کشور ما از سال 1362 و تحت عنوان، روان بخشی روستاها، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد و در سالهای بعد به خصوص از سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پی گیری شد.

طرح هادی روستایی شیوه ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش محدوده و نحوه استفاده از زمین برای کاربری‌هایی همچون مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی را تعیین می‌ کند.

هدف از تهیه و اجرای طرح‌های هادی از طریق نگهداشت جمعیت روستایی، بهبود و اصلا‌ح ساختار کالبدی روستاها، ایجاد محیطی مناسب برای زیستن و ارتقای سطح کیفی زندگی روستاییان است، چرا که پیش ‌بینی می‌ شود با افزایش خدمات ‌رسانی به روستاها و کنترل توسعه کالبدی آنها، آهنگ مهاجرت روستاییان به شهرها کند شود.

اجرای طرح های هادی سالانه به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

براساس ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بنیاد مسکن موظف است تا پایان برنامه پنجم، برای تمامی روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی تهیه کند و عملیات اجرایی آنها را انجام دهد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از وجود 37 هزار و 700 روستای بالای 20 خانوار در کشور خبر می ‌دهد.

محمدرضا شاملو در سفر خود به استان خراسان جنوبی می گوید: سالانه بالغ بر دو میلیارد تومان برای اجرای فاز نخست طرح هادی در روستاهای کشور نیاز است.

به گفته وی تا کنون طرح هادی برای 28 هزار روستای کشور تهیه شده است.

وی ادامه داد:عملیات بهسازی محیط روستایی در 12هزار و700 روستای کشور انجام شده است.

زیربنای تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در نخستین برنامه 5 ساله توسعه ریخته شده است و اکنون پس از گذشت 4 برنامه توسعه، اجرای این طرح هنوز ادامه دارد. بو آمار و شواهد حاکی از آن است که هنوز این طرح در روستاهای بالای 100 خانوار هم به ‌طور کامل اجرا نشده یا نیازمند بازنگری است.

کسب رتبه دوم کشور توسط بنیاد مسکن استان در اجرای طرحهای هادی روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: طی ارزشیابی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانها در اجرای طرحهای هادی روستایی ، خراسان جنوبی توانست رتبه دوم کشور در سال 90 را کسب کند.

علی اصغر آسمانی مقدم گفت: طی پیگیری و بررسی های بعمل آمده دفتر نظارت و ارزیابی امور عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که با هدف رشد و بهبود روند اجرای طرح های هادی در روستاها انجام گرفته است ، استانهای آذربایجان غربی و خراسان جنوبی رتبه اول و دوم و استانهای کردستان و کرمانشاه بصورت مشترک رتبه سوم را بدست آورده اند.

وی افزود: درصد تحقق خاتمه پروژه ها، کیفیت اجرا، مدت اجرا و نحوه اجرا از شاخصه هایی بوده که در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اجرای طرح هادی در 280 روستای خراسان جنوبی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای فعالیت بنیاد مسکن در این استان، با صرف 305 میلیارد و 160 میلیون ریال، طرح هادی در 280 روستا اجرا شده است.

وی افزود: از این تعداد 219 روستا به شهرستان بیرجند اختصاص دارد که 125 هزار و 994 میلیون ریال برای آنها هزینه شده است.

وی گفت: در حالی که شاخص اجرای طرح هادی قبل از سال 84 تنها 2.77 درصد بود، این رقم در سال جاری به 33 درصد رسیده است.

توقف اجرای طرح های هادی در بیرجند

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیرجند در خصوص اجرای طرح های هادی در روستاهای مرکز استان اظهارکرد: اجراي طرح هاي هادي روستايي بيرجند، تا زمان تخصيص 12 ماهه بودجه هاي امسال متوقف است.

ابراهیم فلاح با بیان اینکه اجراي 27 طرح هادي روستايي در کميته برنامه ريزي شهرستان بیرجند برای سال جاری مصوب شده است، عنوان کرد: 14 ميليارد و 800 ميليون ريال برای این طرح ها پيش بيني اعتبار شد.

وی گفت: از این تعداد در سال جاری تا کنون هشت طرح هادي متناسب با اعتبار اختصاص يافته اجرا شده است.

وی با بیان اینکه اجراي طرح هاي هادي 19 روستای دیگر شهرستان به دلیل کمبود بودجه هنوز آغاز نشده است، عنوان کرد: امسال در بودجه عمراني شهرستان، اعتباري براي تهيه طرح هادي روستاهاي بيرجند اختصاص نيافت.

وی از تهیه طرح هادی در 153 روستای شهرستان بیرجند خبر داد و تصریح کرد: در این روستا مبلغ هشت میلیارد و 726 میلیون ریال هزینه شده است.

فلاح اضافه کرد: تاکنون طرح هادی در 219 روستای بیرجند با اعتبار 125 میلیارد و 994 میلیون ریال هزینه شده است.

در استان خراسان جنوبی بر اساس آخرین سرشماری سه هزار و 21 آبادی وجود دارد که حدود 900 آبادی بالای 20 خانوار است و باید طرح هادی برای این روستا تهیه و اجرا شود اما تا کنون این طرح در 280 روستا اجرا شده و نیاز است روند اجرای این طرح سرعت بیشتری پیدا کند.

گسترش روحیه شهر نشینی در روستاها یکی از تهدیداتی است که با آن مواجه هستیم و باید برای آن چاره اندیشی کرد و در این راستا اجرای طرح های هادی روستایی می تواند گامی موثر در این زمینه باشد تا شاهد توسعه و عمران روستاها و کاهش روند مهاجرتها به شهرها باشیم و معظلات دیگری از جمله حاشیه نشینی کمتر شاهد باشیم.

همچنین براساس مصوبات قانونی به ‌منظور تسریع در اجرای طرح و پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی، لازم است اعتبارات کافی و متناسب با حجم عملیات اجرایی به ‌گونه ‌ای تخصیص داده شود که اجرای طرح‌هایی که اولویت آنها به تأیید رسیده است، حداکثر در مدت دو سال از آغاز عملیات اجرایی در هر روستا به پایان برسد.

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گزارش: فاطمه زیراچی