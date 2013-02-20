فیلم مستند میراثهای ماندگار آذربایجان غربی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند 120 دقیقه ای میراث های ماندگار آذربایجان غربی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور تورگردانان، کارشناسان طبیعت گردی و مسئولان استانی رونمایی شد.

در این فیلم 120 دقیقه ای ضمن نمایش آداب و سنن و موسیقیهای محلی، 30 اثر تاریخی و گردشگری استان نیز معرفی شده و در ساخت آن از آخرین فن آوریهای تصویر برداری و در مراحل مختلف نیز از هواپیما، پاراگلایدر، پاراموتور، تراولینگ و کرین استفاده شده است.

20 فیلم ساز و مستند ساز و 7 دستگاه اجرایی آذربایجان غربی در ساخت این فیلم همکاری داشته اند.

آذربایجان غربی یک هزار و 482 اثر تاریخی و فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و بین المللی دارد.

جشنواره بین المللی تورگردانان ایران با حضور 700 نفر از تورگردانان داخلی و خارجی در ارومیه از 30 بهمن تا 2 اسفندماه سالجاری برگزار شد.

آشنایی با جاذبه های گردشگری، فرهنگی، معنوی و چشم اندازهای طبیعی آذربایجان غربی، آشنایی تورگردانان و انتقال تجربیات و آموزش ضمن خدمت برای راهنمایان گردشگری از اهداف برگزاری این همایش سه روزه بود.