برخی اجازه ندادند دولت به دهک های پایین جامعه کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین عصر چهار شنبه در دومین همایش تجلیل از تولید کنندگان حامی مصرف کننده فارس افزود: سه ماه است که دولت با مجلس ودیگر دستگاه ها بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختلاف دارد در حالیکه دولت می خواست با اجرایی کردن این قانون از دهک های بالاتر بگیرد و به دهک های پایین کمک کند.

وی تصریح کرد: مخالفت با اجرایی کردن این قانون بحث شد عیدانه ها مطرح شود که به طور حتم این پرداخت در آینده نزدیک تورم را به همراه خواهد داشت.

استاندار فارس با اشاره به اینکه آثار تورمی این کار متوجه دولت خواهد بود تاکید کرد: احتیاج به نگاه سیاسی نیست و به خوبی مشخص است که دو ماه دیگر همین افرادیکه اجازه اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی را نداده اند تورم موجود را به گردن دولت می اندازند.

صادق عابدین ادامه داد: در انتظار سخنرانی های انتخاباتی این افراد هستیم زیرا شب انتخابات برخی با خراب کردن دولت می خواهند برای خود رای جمع کنند.

تفکر خدمت به مردم فراموش نشود

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هیچکس نمی تواند منکر وجود ضعف در دولت های مختلف شود، گفت: هر دولتی ضعف هایی نیز داشته اما مهم این است که در دولت های گذشته برخی از خیابانهای معروف و بالا شهر تهران به اسم دفتر وزیران آن دولت شناخته می شد اما در دولت نهم و دهم روند حرکتی به گونه ای بود که سرمایه های کشور به سمت مستمندان و تمامی اغشار جامعه سوق داده شد.

صادق عابدین افزود: تمام گرانی به وجود آمده را برخی از افراد می خواهند به گردن مدیریت دولت بگذارند در حالیکه این کار واقعی و شایسته نیست.

استاندار فارس ادامه داد: برخی از افرادیکه از مسئولین در این دولت کنار گذاشته شدند در تلاشند که با به چالش کشیدن تمامی فعالیت های دولت، گذشته را باز گردانند در حالیکه باید به رویکرد دولت نهم و دهم توجه داشت.

وی تاکید کرد: دولتی باید به کار مشغول شود که با تفکرات مقام معظم رهبری همخوانی داشته باشد و با تفکر احترام به مردم مشغول شود.

صادق عابدین تصریح کرد: کشور ما امروز در زمان ویژه ای قرار دارد ومردم نیز به خوبی این موقعیت را درک می کنند به همین دلیل باید بیش از گذشته در فعالیت ها وکارها توجه داشت.

شهرک های صنعتی لشکری در برابر تحریم ها

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تولید وصنعت در این دوره از زمان نقطه مقابل تحریم هاست، گفت: امروز کارگران کارخانه ها سربازان جنگ، مهندسین فرمانده و شهرک های صنعتی لشکرهای مقابله با تحریم ها هستند.

وی افزود: دشمن می خواهد با کمبود ها و فشارهای اقتصادی مردم را ناراضی کند وبین مردم ونظام فاصله ایجاد کند که به طور حتم این اتفاق روی نخواهد داد.

صادق عابدین تصریح کرد: طی یکسال ونیم گذشته در این استان از سرمایه گذاری وتولید دفاع کرده ام و به طور حتم این کار را ادامه خواهم داد.

استاندار فارس یادآور شد: برخی از افراد در این استان به من پیشنهاد راه اندازی یک تعاونی را می دهند در حالیکه همین افراد در مکان فعالیت خود داد می زنند که اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذار به معنی ایجاد اشتغال وتوسعه استان وکشور است.