جمع آوری 13 هزار نخ مواد محترقه پر خطر در نمین/ کشف 40 سكه تاريخي در اردبيل

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پليس آگاهي و امنيت عمومي نمين عصر چهارشنبه با هدف ارتقاي آرامش و آسايش شهروندان و جلو گيري از حوادث ناشي از انفجار مواد محترقه، در سه مرحله عمليات بالغ بر 13 هزار نخ مواد محترقه خطرناك را در این شهرستان كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان نمین در این خصوص در جمع خبرنگاران گفت: همه ساله با نزديك شدن به روز هاي آخر سال احتمال خطر استفاده از مواد محترقه افزایش می یابد كه مبارزه با سودجویان در دستور کار پلیس قرار ی گیرد.

سرهنگ رسول سلحشور از تشديد برخورد با فروشندگان و تهيه كنندگان مواد محترقه خطرناك در منطقه خبر داد و از والدين خواست از هم اكنون مراقب فرزندان خود باشند و از خطرهاي ترقه آنان را آشكار كنند.

كشف 40 سكه تاريخي در اردبيل

همچنین با هوشياري ماموران انتظامي كلانتري 13 اردبيل، دهها سكه تاريخي مربوط به دوره قاجاريه از تعدادي سودجو كشف و ضبط شد.

ماموران انتظامي كلانتري 13 رسالت اردبيل از معامله سكه تاريخي توسط تعدادي افراد سودجو در محله حسن آباد مطلع و به محل عزيمت كردند.

براين اساس، ماموران اين كلانتري چهار نفر را در هنگام معامله سكه ها دستگير و از آنان بالغ بر 40 قطعه سكه مسي و مفرغ تاريخي كشف كردند.

كارشناسان ميراث فرهنگي اردبيل قدمت سكه هاي تاريخي مكشوفه را دوره قاجاريه اعلام كردند.