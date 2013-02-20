به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر اظهار داشت: یکی از رسالت‌های بانک‌ها تلاش برای رسیدن به سود بیشتر است ولی باید در کنار این تلاش‌ها برای رفع مشکلات مردم نیز تلاش کنند.

وی از عملکرد برخی از بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: برخی از بانک‌ها با استناد به بخشنامه‌ها و یا نبود منابع و یا ازدیاد مصارف از پرداخت تسهیلات به اقشار آسیب پذیر خودداری می‌کنند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی به مزایای مهم ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت وام‌های خوداشتغالی نه تنها موضوع اقتصاد خانوادها است بلکه بسیاری از مشکلات اجتماعی و آسیب‌ها را کاهش می‌دهد.

وی خطاب به بانک‌ها بیان داشت: شما با تدبیر و عملکرد مثبت می‌توانید بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش و یا از بین ببرید و انتظار داریم همکاری‌های لازم را با نهاد ذیربط داشته باشید.

انواری با اشاره به کاهش مشکلات قشر محروم جامعه با پرداخت این وام‌ها، تصریح کرد: پرداخت این وام از بسیاری از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند و لازم است مدیران بانک‌ها در اسفند ماه جاری در پرداخت این تسهیلات بکوشند و رکوردشکن باشند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی کشور اذعان داشت: مشاهده آثار پرداخت وام‌های خود اشتغالی در زندگی متقاضیان می‌تواند نظر مدیران بانک‌ها را تغییر دهد.

وی در ادامه بیان داشت: مدیران بانک‌ها با دیدن آثار و عواقب پرداخت خوداشتغالی در زندگی محرومین و افراد متقاضی کارقطعا در پرداخت وام‌ها تسریع خواهند داد.