پيشگيري از اعتياد نيازمند برنامه ریزی صحیح و اقدامات فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سيد محمد جواد علوی بروجردی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم با وی، با بیان اینکه مهاجرپذیری در قم، سبب شده تا مردم اصیل این استان در اقلیت باشند اظهار داشت: استان قم حلقه اتصال و پیوند دهنده استانهای شمالی به جنوبی کشور است، همین امر کلان شهر قم را به لحاظ فرهنگی با مشکلاتی مواجه میکند.
وی ماموریتهای نیروی انتظامی را سخت و حساس دانست و افزود: همه مردم به حاکم بودن نظم و قانون علاقه دارند، بایستی با اقدامات فرهنگی و ارتباط نزدیک با مردم شرایطی فراهم کرد تا هرکس پلیس خود باشد.
استاد درس خارج حوزه علميه در ادامه جوانان کشور را پرشور و نشاط دانست و به سوق دادن آنها در امر ورزش و پژوهشهای علمی تاکید کرد.
وي در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همانطور که یک پزشک، تا بهبودی کامل مریض بدحال را رها نمیکند، برخورد با مجرمان نیز بایستی همینطور باشد.
آیت الله علوی بروجردی افزود: به نسبت افزایش جمعیت در جامعه، جرائم نیز افزایش پیدا میکند همین امر میطلبد تا با آموزشهای پیشگیرانه، تا حد زیادی از این روند جلوگیری کرد.
وي در ادامه بر لزوم اقدامات فرهنگی در پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد و اظهار داشت: اعتیاد معضلی فرهنگی است که برای پیشگیری، برنامه ریزی صحیح و اقدامات فرهنگی را میطلبد.
استاد حوزه علميه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کار پلیس مجاهدهای است فی سبیل الله، گفت: همکاری و مشارکت مردم با پلیس در برقراری امنیت، تاثیر بسزایی در کاهش جرائم در سطح جامعه دارد.
سرعت عمل پلیس 110 قم در انجام ماموریتها
فرمانده انتظامی استان قم نیز در اين ديدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پلیس قم در هشت ماهه گذشته اظهار داشت: از ابتدای مسئولیت در قم، حرفه آموزی و استاندارد سازی رفتار کارکنان این فرماندهی، در راس اهداف دنبال میشد.
سردار كاظم مجتبايي گفت: پس از گذشت هشت ماه، این اقدام موفقیتهایی در پی داشت، اگرچه هنوز با هدفی که مدنظر بود فاصله است اما توفیقاتی که حاصل شد چه بصورت تلفنی از طریق سامانه نظارت همگانی 197 و چه ارتباط حضوری، نشان از رضایت مردم میدهد.
فرمانده انتظامی استان قم در پایان به سرعت عمل پلیس 110 قم در انجام ماموریتها اشاره کرد و اظهار داشت: از خصوصیات بارز پلیس 110 استان، سرعت عمل و حضور در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه است.
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