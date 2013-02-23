تحریم ها علیه ایران بی تاثیر بوده / برخی صنایع ایران حتی قوت گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری "رویترز" در گزارشی تحلیلی با اشاره به ادعاهای غرب در مورد اثر تحریم ها علیه اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران نه تنها فرونپاشیده است حتی در همسایگی وخامت هم قرار ندارد.

نویسنده در مطلبی به اظهارات یک تاجر طلا و جواهرات در دبی که رفت و آمدهای مرتب به ایران دارد پرداخته و به نقل از او که بعد از یک سال از اجرای تحریم ها به تازگی به ایران سفر کرده می نویسد: مغازه ها در تهران بسیار شلوغ هستند و جای خالی پیدا کردن در رستورانهای شهر بسیار سخت است و پیست های اسکی در اطراف تهران مملو از جمعیت است.

این تاجر طلا که " حسین احمد " نام دارد در خصوص آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران می گوید: بله اقتصاد ایران بر اثر تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده است اما این اقتصاد هنوز کار می کند و اوضاع اقتصادی در ایران آنگونه که در خارج از ایران فکر می کنند بد نیست.

نویسنده با اشاره به اینکه تحریم ها اثراتی در اقتصاد ایران داشته و کاهش ارزش پول ملی تا حدودی موجب افزایش توؤم در ایران شده است اما آثار آن آنگونه که واشنگتن ادعا می کند "فلج کننده" نبوده است زیرا که اقتصاد ایران بزرگ و قدرتمند است و قادر است آثار تحریم ها را جذب کند و همچنین دولت ایران راه کارهای بی تاثیر کردن تحریم ها را پیدا کرده است.

همچنین در این تحلیل به نقل از تحلیلگر مسائل ایران در لندن آمده: اگر شما فکر می کنید که در ایران فروپاشی اقتصادی رخ خواهد داد باید بگویم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.

در بخش دیگری از مطلب اشاره به تحریم های نفتی آمریکا و اروپا علیه ایران در طول سال گذشته که موجب کاهش بخشی از درآمدهای نفتی ایران شده است می نویسد: مدیریت چنین خسارت های برای یک اقتصاد حدودا 500 میلیارد دلاری امکان پذیر است و دولت ایران هم از سال گذشته گام‎هایی را در این خصوص برداشته است مانند اختصاص ندادن ارز مرجع به واردات کالاهای لوکس.

همچنین در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ذخایر ارزی ایران و برنامه های اقتصادی ایران برای برقراری تعادل در هزینه های کشور به نقل از یک اقتصاددان در لندن که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هم می باشد نوشت: اقتصاد ایران به خاطر تعادل در پرداخت ها حتی در همسایگیِ اوضاع وخیم هم نیست.

در این تحلیل در بررسی نقش تحریم ها در زندگی مردم و ایجاد مشکلات برای برخی از صنایع ایران نوشت: تحریم ها باعث افزیش تورم و برخی افزایش قیمت ها در ایران شده است و همچنین تاثیراتی را در تولید برخی محصولات مثل خودرو در ایران داشته است اما در مقابل موجب قوت گرفتن صنایعی مثل صنایع لوازم خانگی در ایران شده است که سال ها بود به خاطر ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی با مشکل مواجه بودند.