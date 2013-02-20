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۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

عباسی پس از شکست ایران برابر روسیه:

نایب قهرمانی جهان هم نتیجه خوبی است/ درهای خدمت به روی بنا باز است

نایب قهرمانی جهان هم نتیجه خوبی است/ درهای خدمت به روی بنا باز است

وزریر ورزش و جوانان با بیان اینکه باید مثبت فکر در مورد شکست تیم ملی ایران برابر روسیه گفت: نایب قهرمانی جهان هم نتیجه خوبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی که یکی از تماشاگران ویژه دیدار فینال رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بود پس از شکست ایران برابر روسیه ضمن بیان این مطلب افزود: درست است که کشتی گیران ایران برابر روسیه شکست خوردند اما باید مثبت فکر کرد چرا که نایب قهرمانی جهان هم نتیجه خوبی است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امیدوار است تیم ملی کشتی آزاد قهرمان جام جهانی شود در مورد درخواست تماشاگران برای بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی فرنگی گفت: درهای خدمت به روی همه بازاست و هیچ وقت هم بسته نشده است. هر کس می خواهد خدمت کند می تواند وارد گود شود.

کد مطلب 2002930

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