به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر چهارشنبه در آئین تبدیل نمازخانه فاطمه زهرا (س) به مسجد دانشگاه با تبريك ميلاد امام حسن عسكري (ع) از حضور در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ابراز خرسندي كرد و از اقدام تبديل نمازخانه به مسجد دانشگاه كه باعث ارتقاي ثواب و معنويت خواهد شد تقدير كرد.
امام جمعه بوشهر افزود: همواره يكي از شاخصهاي رشد يك كشور توسعه در عرصه سلامت و بهداشت است زيرا هنگامي كه كشوري در عرصههاي مختلف سلامت هم از لحاظ سختافزاري و هم در زمينه نرمافزاري داراي برنامه باشد، آن كشور توسعه يافته محسوب ميشود.
وي از تلاشها و زحمات رئيس دانشگاه، معاونان، كاركنان، دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي بوشهر كه موجب ارتقاي سطح سلامت در استان شدهاند تشكر و اظهار اميدواري كرد با برنامهريزي دانشبنيان برحسب ظرفيتها و قابليتهاي استان با تدوين نقشه آموزش سلامت و به كارگيري نيروهاي خلاق و توسعه زيرساختهيا پزشكي بتوانيم استاني با شاخصهاي بالاي سلامت در سطح ملي و فرهنگي داشته باشيم.
آيتالله صفايي بوشهري بيان داشت: اگر در جامعهاي آمار سلامت و قدرت بالاي درمان نباشد بيترديد آن كشور دچار ايستايي و هدررفت هزينهها و استهلاك منابع و ايجاد استرسها و اضطرابها در حوزه منابع انساني خواهد شد و توسعه و پيشرفت تحت تأثير قرار خواهد گرد.
وي افزود: كشور ايران از ديرباز يكي از كشورهايي بوده كه هم در توليد گزارههاي پزشك و اختراع و توليد دارو و منابع انساني كارآمد در عرصه پزشكي و كرسيهاي نظريهپردازي پزشكي و تأليف كتب پزشكي داراي جايگاه مهمي بوده و با اين رويكردي كه ميبينيم ما به جايگاه شايستهاي در اين زمينه دست خواهيم يافت.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به حديثي از امام حسن عسكري (ع) گفت: اگر انسان دچار فقر شود اما در راه و مسير اهل بيت عليهالسلام باشد، بهتر است از آنكه غني باشد ولي در مسيري غير از مسير خدا و اهلبيت (ع) قرار گيرد زيرا ايمان و تقوا و اخلاق ميتواند فشارهاي اقتصادي را مديريت كند و آخرت او را تضمين کند.
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