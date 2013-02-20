تقویت مباني اعتقادي بهترین راهکار برای جلوگیری جوانان به ورطه اعتياد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم نوروزيان عصر امروز در جلسه آسيب هاي اجتماعي با موضوع " عوارض مصرف مواد مخدر " در رشت افزود: تنوع و دسترسی آسان به مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتي خطري جدي براي جامعه جوان است.

وی اظهارداشت: تهاجم عليه قشر فعال جامعه امروزه بسیار سنگين و گسترده است بنابراین سهل انگاري زمينه به دام افتادن جوان در پرتگاه مرگ را بیشتر فراهم مي كند.

جانشین فرمانده پلیس گیلان اثرات تهاجم در جامعه را نشان از نبود تحرك عمومي و عدم مسئوليت در جامعه دانست و گفت: اگر مردم همچنان منتظر نقش آفريني ديگران براي مقابله با تهاجم فرهنگي بنشينند مصيبتي بيشتر از گذشته عايد جامعه خواهد بشد.

وی در ادامه با برشمردن مشكلات پليس براي حفظ امنيت در جامعه، نگاه به امنيت را يك نگاه تكليفي اعلام کرد و از آحاد جامعه خواست با عمل به تكليف خود مقدمات امنيت را بهتر از گذشته در جامعه فراهم کنند.

نوروزیان افزود: اعتیاد به مواد مخدر از ریشه های ناهنجاری اجتماعی در هر جامعه محسوب می شود و متاسفانه سالانه تعداد زیادی از انسان های مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.

وی همچنین مواد مخدر را عامل بسیاری از آسیب ‌های اجتماعی دانست و یادآورشد: آگاهسازی جوانان از آثار و عواقب سوء مصرف این گونه مواد گام مهمی در راستای مبارزه با مواد مخدر است.