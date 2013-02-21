197 هزار عدد مواد محترقه در تالش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسين نيكفرد ظهر امروز در جلسه ای با موضوع ارتقای امنیت در جامعه گفت: با گزارش مردمي و نگراني شهروندان مبني بر اينكه دو برادر به هويت هاي مسعود و مصيب تعداد زيادي مواد محترقه در منزل خود نگهداري مي کنند، موضوع به طور ويژه در دستور كار ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: اكيپ عملياتي با انجام تحقيقات از صحت گزارش ها اطمينان حاصل و منزل مسعود را در محله " ريك " شناسايي و با اخذ نيابت مقام قضايي به موقعيت مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامي تالش اظهارداشت: ماموران با رعايت موارد ايمني، منزل مسعود را مورد بازرسي قرار داده و 197 هزار و 100 عدد انواع مواد محترقه شامل كبريتي، پروانه‌اي، ديناميتي سياه، ديناميتي قرمز، كپسولي و شكلاتي را كشف و ضبط كردند.

وی در ادامه با بيان اينكه هر دو متهم دستگير و به مرجع قضايي معرفي شدند از عموم شهروندان خواست در راستاي ارتقای امنيت بيشتر در جامعه هرگونه ناهنجاري را به مركز فوريت هاي پليسي110 اطلاع دهند.

نیکفرد در ادامه به پدیده مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها به یک شخص، سازمان و نهاد خاص اختصاص ندارد و همه باید در سالم سازی و آگاه بخشی جامعه تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت کاهش تدریجی از بین رفتن این بلای خانمان سوز در جامعه تا کید کرد و افزود: دشمنان به دنبال مبتلا کردن جمعیت جوان سازنده و خلاق جامعه به مواد مخدر هستند.

رئیس پلیس تالش یادآورشد: ارتقای آگاهی اجتماعی، فرهنگ سازی و آموزش روش های پیشگیری در قالب آموزه های دینی باید برای مقابله با این مهم در دستور کار قرار گیرد.