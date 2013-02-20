كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت نفر در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي فضلعلي شاه اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي از فعاليت باند بزرگ توزيع شيشه در شهريار، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي عمليات هاي جداگانه مبارزه بي اماني را با سوداگران مرگ آغاز کردند.



وی افزود: در اين عمليات پليس با شناسائي محل فعاليت اين باند در صباشهر شهريار، هفت سوداگر مرگ دستگير شدند.



این مسئول ادامه داد: یک دستگاه خودروي وانت پيکان از آن متهمان توقيف و در مجموع 26 كيلو و 500 گرم شيشه و كشف شد.