  1. استانها
  2. تهران
۲ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت نفر در غرب استان تهران

كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت نفر در غرب استان تهران

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران از كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت سوداگر مرگ طي عمليات ويژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي فضلعلي شاه اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي از فعاليت باند بزرگ توزيع شيشه در شهريار، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي عمليات هاي جداگانه مبارزه بي اماني را با سوداگران مرگ آغاز کردند.

وی افزود: در اين عمليات پليس با شناسائي محل فعاليت اين باند در صباشهر شهريار، هفت سوداگر مرگ دستگير شدند.

این مسئول ادامه داد: یک دستگاه خودروي وانت پيکان از آن متهمان توقيف و در مجموع 26 كيلو و 500 گرم شيشه و كشف شد.

کد مطلب 2002972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها