كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت نفر در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي فضلعلي شاه اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي از فعاليت باند بزرگ توزيع شيشه در شهريار، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي عمليات هاي جداگانه مبارزه بي اماني را با سوداگران مرگ آغاز کردند.
وی افزود: در اين عمليات پليس با شناسائي محل فعاليت اين باند در صباشهر شهريار، هفت سوداگر مرگ دستگير شدند.
این مسئول ادامه داد: یک دستگاه خودروي وانت پيکان از آن متهمان توقيف و در مجموع 26 كيلو و 500 گرم شيشه و كشف شد.
غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران از كشف 5/26 کيلو شيشه و دستگيري هفت سوداگر مرگ طي عمليات ويژه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي فضلعلي شاه اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي از فعاليت باند بزرگ توزيع شيشه در شهريار، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر طي عمليات هاي جداگانه مبارزه بي اماني را با سوداگران مرگ آغاز کردند.
کد مطلب 2002972
نظر شما