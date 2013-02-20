بررسی وضعیت صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور با اعلام این خبر اظهار داشت: در جلسه ای به ریاست مجید شیخی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری رباط کریم و با حضور مدیران عامل و نمایندگان شهرکهای صنعتی شهرستان رباط کریم، وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی پرند و نصیر شهر بررسی شد.



دراین جلسه مقرر شد به منظور تعیین وضعیت مالکیت این واحدها و تعیین تکلیف معارضین ، اداره ثبت اسناد شهرستان رباط کریم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با انتشار آگهی در نشریات کثیر الانتشار مالکیت واحدها را اعلام کنند.

قهرمانی تیم بوکس رباط کریم در المپیاد ورزشی جوانان توابع استان تهران



تیم بوکس رباط کریم مقام اول مسابقات اولین المپیاد ورزشی جوانان توابع استان تهران را کسب کرد.



اولین دوره مسابقات بوکس المپیاد ورزشی جوانان توابع استان تهران به مدت دو روز در شهرستان رباط کریم برگزار شد .



در این مسابقات که با شرکت 12 تیم از شهرستانهای استان تهران برگزار شد، تیم رباط کریم به مقام اول دست یافت.



تیم بوکس رباط کریم در این مسابقات با کسب هفت مدال طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان و تیمهای شهریار وشهر ری به ترتیب دوم وسوم شدند.