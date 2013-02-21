دستگیری محتکر ‌3 هزار سکه طلا/ شکاف 4 کیلومتری زمین در جنوب کرمان

دستگیری دو محتکر ‌3 هزار سکه طلا در شیراز توسط نیروهای سپاه فجر

با تلاش نيروهاي امنيتي سپاه فجر استان فارس دو تن از مخلان بازار طلا و سكه در شيراز دستگير شدند.

احتكار بيش از سه هزار سكه ازجمله اقدامات افراد مذكور بوده است.اين افراد اقداماتي نظير خروج غيرقانوني طلاي آب شده به صورت شمش به خارج از كشور را نيز انجام داده بودند. همچنين وارد كردن طلاي 14 عيار و فروش آن به اسم 21 عيار نيز از ديگر اقدامات اين دو نفر بوده است.

دستگیری 7 نفر از سران تجارت جهانی مواد مخدر

طه طاهري قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : در 10 روز گذشته 7 نفر از سران تجارت جهانی مواد مخدر که ایرانی و در کشورهای هم جوار بودند دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در طی دو ماه اخیر نیز با اقداماتی که در دریا و مرز انجام شد، 23 نفر از اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر کشته شدند.

شکاف چند کیلومتری زمین در جنوب کرمان/ حفره ای با طول 4 کیلومتر

بروز شکافی بزرگ با عمق و طول چشمگیر طی چند روز گذشته موجب بروز هراس در بین شهروندان عنبرآبادی و روستاهای اطراف این شهر بزرگ در جنوب استان کرمان شده است.

این شکاف تنها طی چند روز در جنوب کرمان ایجاد شده است و شایعاتی در خصوص فعال شدن گسلی در اطراف شهر پر جمعیت عنبرآباد در بین مردم بر سر زبانها افتاده است.

این درحالی است که بروز زمین لرزه 4.2 ریشتری روز گذشته در فاریاب در نزدیکی این شهرستان بر شدت نگرانی مردم افزوده است.

بروز این شکافها در دشتهای عنبرآباد خسارتی نیز به زیر ساختها وارد کرده است بطوریکه در موردی دیگر زمین به طول یک کیلومتر در نزدیکی روستاهای توکل آباد و یوسف آباد شکاف برداشته است و این شکاف به جاده نیز خسارت زیادی وارد کرده و از میان آن گذشته است.

حفاري هاي غيرقانوني در روستاي انجلاس همدان

روستاي متروكه انجلاس همدان زیر تیشه حفاری های غیر مجاز زخم هایی بر تن دارد که این روزها به گودالهایی تبدیل شده و حفاریها ادامه یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اين روستا كه در پنج كيلومتري جنوب غربي شهر همدان قرار گرفته و پس از انقلاب با مهاجرت ساكنانش متروكه شده، هم اكنون به مامني امن براي غارتگران ميراث فرهنگي تبدیل شده است.

براساس پیگیریهای خبرنگار مهر، قريب به دو هفته قبل حفاران غيرقانوني با سوء استفاده از عدم عبور و مرور باغداران در جاده منتهي به اين روستا، با آوردن بيل مكانيكي اقدام به حفر چاله اي به عمق يك و نيم متر در حاشيه جاده مي كنند كه آجرهاي باقي مانده از اين كاوش از بقاياي يك ديوار در داخل چاله خبر مي داد كه با سقفي از سنگ بسته شده بود.

خاك هاي اطراف گودال نيز از مكاني ديگر به اين محل آورده شده بود چرا كه اين مكان از سنگ هاي رسوبي تشكيل شده كه اين مي تواند دليلي بر اثبات وجود اثري در اين محل مخفي شده از نظرها باشد.

كشف يكي از بزرگترين تالار غارهاي ایران در یزد

گروهی متشکل از غارنوردان یزدی در بهمن ماه سال جاری با استفاده از امکانات مجهز خود توانستند تمام تالارهای غاری در نزدیکی شهرستان مهریز در استان یزد کشف کنند.

بنابر اطلاعات ارارئه شده، این غار دارای بزرگترین تالار در بین غارهای ایران است به طوری که می توان از فضای تالاری آن برای جا دادن دو هواپیمای بزرگ استفاده کرد.

در گزارشی که توسط انجمن غارنوردی ایران منتشر شده است، جزییات این اکتشفات تشریح شده است:

"چندی قبل شخصی به نام فتحعلی حیدری وجود دهانه غاری عمودی در نزدیکی شهر مهریز را به حسن انتظاري، مسئول آموزش هیئت کوهنوردی استان یزد اطلاع می دهد. در برنامه ای براي شناسایی به همراه هم به منطقه رفته و آقای انتظاری در حدود 50 متر نیز درون غار فرود می رود و با یک تصمیم عاقلانه به دلیل عدم وجود تیم پشتیبان فنی، ادامه کار را به برنامه ای دیگر موکول می نماید. پس از در میان گذاشتن موضوع و توصیف شرایط، قرارشد با عزیمت به محل به بررسی آن بپردازیم."

فرش خاکی در جزیره هرمز رونمایی شد

فرش خاکی هرمز، با اتمام رنگ‌آمیزی با حضور خیل علاقه مندان به هنرهای طبیعی رونمایی شد.

احمد کارگران مدیر هنری پروژه فرش خاکی با اشاره به این که ابعاد این فرش حدود هزار و چهارصد متر مربع می باشد افزود : " برای پروژه چهارم ، نزدیک به4 تن خاک رنگی جزیره هرمز به کار گرفته شده است ".

به گفته وی در پروژه چهارم فرش خاکی ، فضا برای مشارکت هنرمندان و هنردوستان ایجاد شده بود به گونه ای که حلقه چهاردهم فرش خاکی با دعوت از گروه هنری آرتانیان از شیراز و نیز مردم جزیره هرمز رنگ آمیزی شد.

چهارمین فرش خاکی جزیره هرمز ، روز جمعه 27 بهمن آماده رو نمایی و بازدید علاقه مندان به هنرهای محیطی است.

کام تشنه روستاییان آبادان/ کمبود و قطعی مکرر آب در روستاها

موضوع افت فشار آب در روستاهای آبادان چه در بخش مرکزی و چه اروندکنار مسئله ای دیر آشنا برای اهالی این مناطق به شمار می رود.

به رغم مجاورت این روستاها با دو رودخانه پرآب اروندرود و بهمنشیر، همیشه کام ساکنان روستا تشنه یک دل سیر از آب است که بتواند آن را بدون دردسر و به راحتی نوش جان کند، اما با همه تلاشهایی که مسئولان ادعای انجام آن را دارند هنوز هم بسیاری از روستاها با کمبود و افت شدید آب و حتی قطعی های مکرر مواجهند و در برخی مناطق روستایی همچون دهستان «نوآباد» اهالی چشم به تانکرهای آب دوخته اند تا شاید با باز و بسته شدن سرپیچهایشان اندک آبی در کامشان ریخته شود و تلخی تشنه کامیشان را بشوید و با خود پائین ببرد.

واژگونی خودرو در جاده جعفریه قم هفت کشته و مجروح برجای گذاشت

معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم از کشته و مجروح شدن هفت نفر در حادثه واژگونی پژو در جاده جعفریه قم خبر داد. مهدی فراهانی افزود: واژگونی پژو در جاده جعفریه منجر به فوت یک خانم 16 ساله و مجروح شدن 6 نفر دیگر شد. جمعيت آهوان سالوك اسفراين 130 درصد افزايش يافته است

مديركل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي گفت: بر اساس سرشماري جديد حيات وحش استان، جمعيت آهوان در پارك ملي و منطقه حفاظت شده سالوك اسفراين 130 درصد افزايش يافته است.

حسين آبسالان افزود: در سرشماري پاييز سال جاري كه به منظور برآورد شمار جمعيت گونه ها و مقايسه آن با سال هاي گذشته و با هدف برنامه ريزي براي حفاظت بهتر از حيات وحش خراسان شمالي در پارك ها و مناطق حفاظت شده استان انجام شد، بر اساس نتايج حاصله ميزان جمعيت آهوان پارك ملي و منطقه حفاظت شده سالوك اسفراين نسبت به سال گذشته 130 درصد افزايش يافته است.