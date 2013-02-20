به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خزایی عصر چهارشنبه در اولین دوره های آموزشی خادمان مساجد مشهد اظهار کرد: اعتبار خاصی برای مساجد در اختیار اداره اوقاف نیست و مخارج مساجد باید به صورت خود گردان تامین شود.

نماینده اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: کسی که در مسیر جذب جوانان به مسجد تلاش می کند سعادت دنیا و آخرت را خداوند پاداش آن قرار می دهد.

حجت الاسلام خزایی با بیان اینکه خادمان مساجد می توانند با ایجاد وقف مشارکتی درآمدی برای مسجد داشته باشند، تصریح کرد: اعتبار خاصی برای مساجد در اختیار اداره اوقاف نیست بنابراین با توجه به نیات واقفان درآمد موقوفه هزینه شود.

وی با اشاره به کارکردهای مسجد در آسیب شناسی و جنگ نرم گفت: خوشبختانه مسجد تمامش ارتباط با خداست چه در قالب نماز، دعا، تلاوت قرآن و چه وعظ و خطابه و چه در جوانب دیگر، نظیر پیام رسانی، چون روح اسلام مبارزه با کفر و شرک است و تمام این مسائل می تواند به عنوان بهترین راههای عملی مبارزه با آسیب هایی فرهنگی دشمن باشد.

نماینده اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه مساجد با همت و تلاش مردم احداث می شود و برای تامین خادمین مسجد هیچ حقوق و مزایایی از طرف دستگاههای دولتی پیش بینی نشده است، افزود: دشمنان در طول تاریخ تلاش زیادی برای تخریب مسجد کرده اند اما مردمی بودن این مکان مقدس مانع عملی شدن نقشه دشمنان شده است.

اولین دوره های آموزشی شامل تبیین جایگاه و اهمیت مساجد و شرح وظایف خادم، بهداشت مساجد، ایمنی مساجد، اخلاق حرفه ای خادم و مهارت های ارتباطی و برنامه های اداره اوقاف با حضور 500 نفر از خادمین مساجد در مهدیه مشهد برگزار شد.