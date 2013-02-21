ارژنی ها در بازی برابر شهرداری تبریز محکوم به برد هستند

حمید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در جدول رقابتها، سه بازی باقیمانده درلیگ برتر فوتسال برای ارژنی ها حکم مرگ و زندگی را دارد زیرا که ازدست دادن امتیاز باعث سقوط تیم می شود.

وی ادامه داد: تیم فوتسال ارژن شیراز بایددر سه بازی باقیمانده از لیگ برتر فوتسال کشور با نتیجه بردزمین مسابقه را ترک کند تا بدین وسیله بتواند در رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور باقی بماند.

سرمربی تیم قوتسال ارژن شیراز تصریح کرد:در بازی مقابل شهید منصوری تهران، بازیکنان ارژن شیراز نشان دادند که مستحق حذف شدن ار لیگ برتر نیستند و قرار گرفتن آنها درانتهایی جدول به واقع به خاطر برخی مشکلات و ناملایمات فوتسال است.

کمالی تاکید کرد: بازیکنان ارژن شیراز در بازی مقابل شهرداری تبریز نیزهمانند بازی با شهید منصوری با تمام وجود تلاش می کنند تا با ارائه یک بازی مطلوب و تماشاگر پسند پیروز میدان باشند .

وی بیان کرد: دربازی مقابل شهرداری تبریز که به دلیل برخورداری از بازیکنان باتکنیک یکی از تیم های قوی فوتسال کشور است، نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال به مانند هفته های گذشته چندین بازیکن خودرا به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار ندارد امااین موضوع باعث نمی شود تا انگیزه سایر بازیکنان برای کسب پیروزی دراین بازی کم شود.

سرمربی تیم فوتسال ارژن شیرازدر پایان ضمن تقدیراز حمایت های مالک باشگاه ارژن ابراز امیدواری کرد نماینده فارس در لیگ برتر فوتسال کشور با کسب کامل امتیاز های سه بازی آخر لیگ ، بتواند در رقابت ها باقی بماند تابدین وسیله مربیان و بازیکنان تیم بتواند مزد زحمات مالک باشگاه را به شکل مطلوب بدهند.

تیم فوتسال ارژن شیراز در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور جمعه 4اسفند ماه ساعت 16در شهر تبریز به مصاف تیم شهرداری تبریز می رود.