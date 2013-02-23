پیاده روهای گلستان پیست موتورسواری/ لزوم چاره اندیشی برای تأمین امنیت عابران

به گزارش خبرنگار مهر، تردد برخی راکبان موتورسیکلت ها از پیاده روها سبب نارضایتی و انتقاد شهروندان گلستانی شده و خواهان برخورد مراجع ذیصلاح با متخلفان هستند. عبور این وسایل نقلیه از مناطق ممنوعه نظیر پیاده روها و بازارها علاوه بر ایجاد حوادث ترافیکی، مزاحمت هایی نیز برای مردم ایجاد می کند.

بیش از 220 هزار دستگاه موتورسیکلت در گلستان شماره گذاری شده و 39 درصد وسایل نقلیه شماره گذاری شده در استان را به خود اختصاص می دهند.

یک شهروند گرگانی در این زمینه گفت: برخی راکبان، پیاده روها و اماکن عمومی را با پیست موتورسواری اشتباه گرفته اند که این امر مشکلاتی را برای عابران ایجاد می کند.

محمد عموخانی افزود: بسیاری از این موتورسیکلت ها فاقد تجهیزات ایمنی و حتی پلاک هستند و تردد آنها در معابر عمومی می تواند منجر به ایجاد مزاحت یا کیف قاپی و سرقت شود.

شهروند دیگری از نیروی انتظامی خواستار برخورد قاطع با راکبان ممتخلف موتورسیکلت شد و گفت: بیشتر استفاده کنندگان از این وسیله مرگبار را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و شاهد آن هستیم که در پارکها یا معابر عمومی به کورس سرعت می پردازند.

حسینی افزود: موتورسیکلت یک وسیله پرحادثه بوده و گاهی اوقات شاهد آن هستیم که از آن به عنوان وسیله حمل بار یا مسافر استفاده می شود، درحالیکه راکبان آن فاقد کلاه ایمنی هستند.

تردد موتورسیکلتها از پیاده روها امانمان را بریده است

این شهروند با بیان اینکه تردد موتورسیکلت ها از پیاده روها امانمان را بریده است، خواهان نظارت و کنترل بیشتر از سوی متولیان و دستگاه های مسئول شد.

گلستان از جمله استانهایی است که آمار حوادث ترافیکی بوسیله موتورسیکلت در آن رتبه بالایی دارد و در سالجاری نیز 42 درصد از حوادث ترافیکی به این وسیله نقلیه اختصاص داده شده است.

طرح ساماندهی موتورسیکلت ها و برخورد قاطع با متخلفان از جمله برنامه ها و اولویتهای نیروی انتظامی است که فرمانده انتظامی گلستان به آن اشاره کرده است.

ساماندهی موتورسیکلت ها

سرهنگ محمود میرفیضی در این زمینه بیان داشت: ساماندهی موتورسیکلت ها و تاکید بر استفاده از کلاه ایمنی از جمله برنامه های فراروی است.

وی اظهار داشت:در سالجاری در 42 درصد فوتی های حوادث ترافیکی، موتورسیکلت ها نقش داشته است که بر اثر اقداماتی که انجام دادیم 40 نفر کاهش فوتی نسبت به سال گذشته داشتیم.

سرهنگ میرفیضی عنوان کرد: برای ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در معابر عمومی نظیر پیاده رو، طرح ساماندهی کردن تردد از طریق راهور و پلیس در حال انجام است.

وی با اشاره به بروز برخی جرایم از جمله کیف قاپی توسط راکبان موتورسیکلت گفت: مهمترین موضوعی که می تواند در کاهش کیف قاپی نقش داشته باشند آموزش هایی است که انجام می دهیم.

فرمانده انتظامی گلستان به آماری در این زمینه اشاره و اضافه کرد و گفت: در مجموع در زمینه کشف کیف قاپی، هشت درصد از نظر کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته ایم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تخلفات ترافیکی موتورسواران افزود: برخوردهایی که با راکبان متخلف انجام می شود، رتبه بالایی دارد و موتورسیکلت به پارکینگ ها منتقل می شوند.

شماره گذاری 220 هزار دستگاه موتورسیکلت

میرفیضی اضافه کرد: همچنین طرح شماره گذاری موتورسیکلت ها از جمله اقدامات برای ساماندهی است که تاکنون 220 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است.

وی یادآورشد: پس از اینکه موتورسیکلت راکب متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد، برای آزادکردن آن باید نسبت به تصفیه جرایم اقدام کند و یکی از دلایلی که برخی موتورها در پارکینگ باقی می ماند ناشی از آن است که برای آزادسازی آن از سوی مالک اقدامی نمی شود.

راه اندازی مرکز مانیتورینگ در گرگان

فرمانده انتظامی گلستان در پاسخ به عبور موتورسواران از پیاده روها و معابر عمومی گفت: با این تخلفات برخورد خواهد شد و در این راستا یک مرکز مانیتورینگ در گرگان راه اندازی شده است و یکی از تخلفاتی که رصد و اعمال قانونی می شود تردد در محل های ممنوعه مانند پیاده روهاست.

وی اضافه کرد: در سالجاری 110 هزار برگ جریمه از طریق این مرکز برای خودروها و وسایل نقلیه متخلف صادر شده است.