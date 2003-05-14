برپايي پانصد نشست فرهنگي در شانزدهمين نمايشگاه كتاب

به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري مهر، علي اصغر رمضانپور معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اختتاميه شانزدهمين نمايشگاه كتاب تهران با اعلام مطلب فوق گفت : همچنين 60 درصد كتابهاي عرضه شده در بخش لاتين و حدود30 درصد كتابهاي ارائه شده عربي در نمايشگاه مربوط به سال 2000 به بعد بود كه اين مسئله توجه بيشتر در ارائه كتابهاي جديد عربي را آشكار مي سازد.

وي در ادامه افزود: 105 هزار عنوان كتاب خارجي در بخشهاي لاتين ، عربي و فروش ريالي نمايشگاه ارائه شد كه براساس آمار حدود يك و نيم ميليون مورد اطلاع گيري شده است. همچنين دربخشهاي عربي ، لاتين و بازار جهاني چهل و هفت برنامه جنبي برگزار شد و حضور ناشران شهرستاني با افزايش 39 درصدي روبرو بود . درزمينه نشر الكترونيك نيز امسال 40 شركت كننده جديد به ناشران الكترونيك اضافه شده بود.

رمضانپور افزود : در بخش فعاليتهاي جنبي نيز سالن امام خميني روايت ناگفته از بيشترين بازديد كننده برخوردار بود. همچنين امسال 233 ناشر و موسسه در بخش كودكان ونوجوانان و انجمن فرهنگي كودك و نوجوان شركت كردند و بيش از 100 نشست از سوي ناشران و دست اندركاران فعاليتهاي فرهنگي برگزار شد و روزانه بيش از 3 هزار كودك از بخش فعاليتها و سرگرمي هاي كودكان بازديد و دراين فعاليتها شركت كردند .

معاون فرهنگي وزارت ارشاد با اشاره به حضور شخصيت هاي سياسي ، فرهنگي از نمايشگاه كتاب گفت : در ايام فعاليت نمايشگاه بيش از 300 شخصيت ملي ، فرهنگي و سياسي ازاستانهاي كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن حضور در سراي ايران به بحث و تبادل نظر درباره توسعه كتابخانه هاي استانها پرداختند.

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