تصویب لایحه جدید فرزند خواندگی در مجلس/افزایش مستمری امسال مددجویان از سال 92

به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته جاری اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و رفاه رخ داد که به مهترین آنها اشاره می کنیم.

افزایش مستمری سال 91 مددجویان از ابتدای سال آینده

یکی از مهمترین خبرهای این هفته این بود که معاون توسعه مدیریت و منابع بهزیستی کشور گعنوان کرد که مصوبه افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش در صورت عدم تخصیص اعتبار در ماه پایانی سال ، بطور حتم از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.

کوروش فانونسی افزود با گذشت 11 ماه از سال جاری ، اعتبارات سازمان بهزیستی در سه مرحله از سوی دولت پرداخت شده و با این حساب حدود 88 درصد بودجه این سازمان تامین شده است و همچنین عیدی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی با حقوق بهمن ماه به حساب آنان واریز شده است و حقوق اسفند ماه آنان نیز بزودی پرداخت خواهد شد.

فانوسی همچنین در مورد پرداخت بن به مددجویان نیز گفت که قرار است بن کارت هایی برای تمامی خانواده های تحت پوشش در نظر گرفته شود که ابتدا مبلغی از سوی سازمان شارژ می شود و در مراحل بعدی نیز می توان پول به آن واریز کرد .



ابلاغ لایحه اورژانس اجتماعی به دستگاهها

همچنین در اواسط هفته جاری مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ لایحه اورژانس اجتماعی به دستگاهها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت که اعتباری ویژه برای اجرای مفاد این لایحه در بودجه سالیانه در نظر گرفته شده است.

سید حسن موسوی چلک افزود اواسط سال جاری لایحه اورژانس اجتماعی به تصویب هیات دولت رسید و براین اساس قرار شده که طی چند سال آینده علاوه بر شهرهای بزرگ در شهرهای بالای 50 هزار نفر نیز اورژانس اجتماعی راه اندازی می شود.

وی در مورد ابلاغ این لایحه به دستگاهها نیز گفت یک بند این لایحه نیاز به اصلاح داشت و به همین دلیل ابلاغ آن مدتی با تاخیر مواجه شد اما هم اکنون این اصلاح انجام شده و بزودی مراحل بعدی کار نیز اجرا می شود.

مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما پیشنهاد تخصیص ردیف اعتباری خاصی را در لایحه بودجه برای اجرای مفاد لایحه اورژانس اجتماعی داده بودیم اما مورد موافقت قرار نگرفت و قرار شد از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبری اعتباری در بودجه سالیانه بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای آن در نظر گرفته شود و در این صورت از سال آینده نیز اجرایی خواهد شد.

استقرار پایگاههای خدمات اجتماعی ویژه کودکان خیابانی در کشور

در این هفته نشست آسببهای اجتماعی با حضور نمایندگان مجلس و همچنین دستگاههای مرتبط در سازمان بهزیستی برگزار شد که در آن معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت یکی از طرح‌های سازمان بهزیستی استقرار پایگاه‌های خدمات اجتماعی ویژه کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ است.

محمد نفریه از طرح‌های مختلف سازمان بهزیستی برای حمایت از قشرهای ضعیف خبرداد و عنوان کرد یکی از طرح‌هایی که سازمان بهزیستی دارد این است که از رویکرد جمع‌آوری به سمت رویکرد حمایتی حرکت کند.در حال حاضر 600 مرکز شبه خانواده در کشور فعال است که 9 هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش آنها هستند و همچنین 163 مرکز مداخله در بحران در کشور فعال است که در سال جاری به 22 هزار و 217 نفر در معرض آسیب خدمات ارائه شده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد:تا کنون 97 هزار و 169 تماس مرتبط با خط تلفن 123 انجام شده است که دو برابر این تعداد نیز تماس مزاحم بوده است.با اجرای طرح‌های مختلف از سوی سازمان بهزیستی کشور طی سال‌های اخیر تعداد مراکز نگهداری تقریبا ثابت مانده و این در حالی است که تعداد مراکز مداخله در بحث درمان به سرعت افزایش یافته است.

مراجعه 90 هزار نفر به مراکز مشاوره بهزیستی

معاون سازمان بهزیستی نیز در هفته جاری از تاثیر ازدواجهای فامیلی بر بروز معلولیت خبر داد و گفت در سال گذشته بیش از 90 هزار نفر جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای به مراکز بهزیستی مراجعه کرده‌اند که 70 درصد مربوط به ازدواجهای فامیلی بوده است.

مینو رفیعی با اشاره به اینکه بطور متوسط و بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده بین 30 تا 40 هزار نوزاد معلول یا دارای اختلال ژنتیکی به دنیا می‌آیند، اظهارداشت از بین اینها بسیاری از اینها قابل پیشگیری است. بر اساس بررسیهای صورت گرفته 50 درصد از ناشنوایی‌ها، نابینایی ها و عقب ماندگی‌های قابل پیشگیری هستند. متاسفانه آماری از ازدواجهای فامیلی در کشور نداریم و این درحالی است در مناطقی که قومیت‌ها زندگی می‌کنند آمار ازدواجهای فامیلی بالاست.

معاون پیشگیری از معلولیتهای مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ادامه داد هم‌اکنون حدود 180 مرکز مشاوره‌ای در کشور وجود دارد که در سال گذشته بیش از 90 هزار نفر به این مراکز جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای مراجعه کرده‌اند که از این تعداد 70 درصد مربوط به ازدواج‌های فامیلی و مابقی به زوجهای غیرفامیلی بوده است. با اجرای طرح مشاوره ژنتیکی در سطح کشور می‌توان از بروز معلولیتهای ناشی از ژنتیکی به شدت جلوگیری کرد که این نیاز به همکاری سایر دستگاهها و مخصوصاً مجلس شورای اسلامی دارد.

توقف طرح ایجاد خانه های میان راهی برای معتادان

یکی از خبر های مهم این هفته توقف راه اندازی خانه های میان راهی برای معتادان بود که مدیر کل درمان و اعتیاد سازمان بهزیستی دلیل این امر را کمبود اعتبارات دانست.

فرید براتی سده افزود براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال جاری قرار بود به منظور حمایتهای اجتماعی از معتادان تعدادی خانه میان راهی برای این افراد در سطح استانهای مختلف ایجاد شود که البته این برنامه عملیاتی نشد.متاسفانه اعتبارات ما در بخش درمان و پیشگیری از اعتیاد برای اجرای تمامی برنامه ها کافی نیست به همین دلیل مجبور شدیم برای ارائه خدمات به معتادان اولویتها را در نظر بگیریم.

مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد حمایتهای اجتماعی از معتادان تاکید کردمعتادان بعد از ترخیص نیاز به حمایتهای اجتماعی دارند اما برای خدمات مددکاری، روانشناختی و ... اعتباری در نظر گرفته نشده است و این چرخه ای معیوب است. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر حتی يک ريال هم براي حمايتهاي اجتماعي پس از ترخيص پرداخت نمي کند.

براتی گفت که همین حمایتی نیز که از معتادان بعد از ترخیص می شود فقط توسط سازمان بهزیستی انجام می شود که آن نیز با توجه به مشکلات این سازمان کافی نیست و پاسخگوی تمامی معتادان نخواهد بود.

رفع مشکل اعتباری برای ایجاد خانه های میان راهی معتادان

درست یک روز بعد از انتشار خبر توقف این طرح ، رییس سازمان بهزیستی از اختصاص اعتبار لازم برای ایجاد خانه های میان راهی برای معتادان خبر داد و عنوان کرد که مرحله سوم اعتبارت سازمان روز گذشته از سوی دولت پرداخت شده است و با این حساب مشکل معتادان نیز برطرف خواهد شد.

لایحه جدید قانون جامع معلولان آماده ارسال به مجلس

همچنین در روزهای ابتدایی هفته جاری رئیس جامعه معلولان ایران از رفع ایرادات لایحه جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سوی معاونت حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت این لایحه آماده ارسال به مجلس است.

علی همت محمود نژاد عنوان کرد آخرین جلسه مربوط به بررسی لایحه جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعلایی معاون جدید امور رفاهی این وزارتخانه برگزار شد و طی آن ایرادات عنوان شده برطرف و اصلاحات نهایی انجام شد.معافیت مالیاتی معلولان تا سه برابر حداقل حقوق پایه برای جبران بخشی از هزینه های که این افراد متحمل شده اند، بازنشستگی زودتر از موعد مقرر، معافیت پسرانی که با دختران معلول ازدواج می کنند، نیم بها بودن بلیط هواپیما، رایگان بودن آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی برای معلولان، عادی سازی اماکن و معابر دولتی و غیر دولتی و... از جمله مواردی است که در قانون جدید عنوان شده است.

رئیس جامعه معلولان ایران تاکید کردمعافیت مالیاتی معلولان از پرداخت عوارض شهرداریها ، الزام دولت به سرشماری دقیق معلولان برای برنامه ریزی و اهداف بلند مدت برای این افراد ، تشکیل شورای عالی معلولان و همچنین توبیخ و تشویق نهادهای کم کار و پر کار در این حوزه از دیگر مفاد لایحه جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.

رفع 21 ایراد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این هفته از رفع 21 ایراد فقهی و حقوقی لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خبر داد و گفت که این لایحه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

عبدالرضا عزیزی عنوان کرد که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست پس از چندین جلسه کار کارشناسی و بحث و گفتگو با حضور مسئولان سازمان بهزیستی و متخصصان، ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه داشت را برطرف کردند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت پس از تصویب در صحن و رفع اشکالات لایحه حمایت از کودکان مجددا برای تایید و تصویب نهایی بزودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اجرای این لایحه روند واگذاری کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت را تسریع می بخشد. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند که دادگاهها در صورت عدم احراز صلاحیت سرپرستی پدر، مادر و یا جد پدری سرپرستی را به یکی از درخواست کنندگان با اخذ نظر مشورتی از سازمان بهزسیتی، واگذار کنند.