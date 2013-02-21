ساری خانه کشتی ندارد/ اعتبارات ورزشی درست هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان وفایی نژاد شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان کشتی مازندران در مجتمع دخانیات مازندران افزود: ساری به عنوان مرکز استان در همه حوزه ها مظلوم بوده و در نداشتن خانه کشتی نیز مظلوم شهرهای استان شده است.

وی اظهار داشت: شهر جویبار در جوار ساری مجهزترین خانه کشتی ایران را دارد ولی ساری مرکز مازندران از فقدان خانه کشتی در رنج است.

عضو هیئت رئیسه مجمع پیشکسوتان کشتی ساری با اشاره به اینکه بسیاری از هزینه های ورزشی صرف مسابقات بی مورد و المپیادهای ورزشی در رشته های کم طرفدار می شود، تصریح کرد: در جایی که ساری می تواند مسابقات کشوری کشتی را در خود برگزار کند، مسئولان ورزش هزینه های این رشته را صرف برگزاری مسابقات کشوری رشته ای بی طرفدار در استان می کنند.

وی با اعلام اینکه کشتی ساری همواره مظلوم بوده و هیچگاه به این ورزش پرطرفدار کشور ادای دین نشده، یادآور شد: مسئولان شهری و فرهنگی باید فکری برای سامان دادن کشتی ساری بکنند.

وفایی نژاد گفت: احیای کشتی ساری و جمع کردن مجدد پیشکسوتان این رشته در یک مکان منسجم باید صورت گیرد.

وی با تاکید بر بهره گیری کشتی گیران جوان از تجارب پیشکسوتان این رشته ورزشی، اظهار داشت: در حالیکه هنوز تاکتیکهای کشتی و سبک کشتی جهان پهلوان امام علی حبیبی در کشورهای دنیا اجرایی می شود ورزشکاران کشورمان به سمت کشتی های فرنگی روی آوردند که آسیب زاست.

این پیشکسوت کشتی افزود: در طول تاریخ کشتی ایران همواره تهرانی ها، زور بر سر مهد کشتی ایران مازندران داشتند ولی پهلوان حبیبی هیچگاه در میادین ورزشی نگذاشت کشتی مازندران مورد بی اعتنایی قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه بی مهری تهرانی ها به کشتی مازندران تمامی ندارد، اظهار داشت: روا نیست که از علم، تاکتیک و منشور امام علی حبیبی در کشتی کشور استفاده نشود.

به گزارش مهر، در این مراسم که رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ساری، پیشکسوتان کشتی مرکز استان، رئیس هیئت بسکتبال و سازمان عمران ساری و اصحاب رسانه حضور داشتند از امام علی حبیبی، عسگری محمدیان و دیگر پیشکسوتان کشتی ساری و استان قدردانی شد.