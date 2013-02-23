دکتر مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل پذیرش ایرانیان خارج از کشور متقاضی تحصیل در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران گفت: درحال حاضر یک آیین نامه برای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی و یک آیین‌نامه برای انتقال ایرانی های شاغل به تحصیل خارج از کشور به داخل داریم که این دستور العمل مبتنی بر همین آیین نامه‌ها است.

وی افزود: این دستور العمل شامل ایرانی های مقیم خارج از کشور که مدت زیادی است آنجا هستند و در زمان درخواست نیز دانشجو نیستند می شود چون اگر دانشجو باشند مشمول آیین نامه انتقال خارج به داخل می شوند.

بذرافشان با بیان اینکه همچنین این متقاضیان مقطع قبلی درسی خود را هم در خارج از کشور طی کرده اند، افزود: این دستورالعمل شامل خارجی ها و فرزندانشان که با ایرانیها ازدواج کرده و تابعیت جمهوری اسلامی را پذیرفته اند هم می شود و شرایط این افراد در شورایی بررسی می شود.

وی درباره شهریه این متقاضیان براساس این دستورالعمل جدید گفت: شهریه مقطع کارشناسی برابر شهریه دوره شبانه، شهریه مقطع کارشناسی ارشد یک و نیم برابر شهریه دوره شبانه و یا معادل شهریه پردیس های دانشگاهی یا پردیس‌های خودگردان و شهریه مقطع دکتری هم معادل شهریه دوره شبانه و در صورت ادامه تحصیل در پردیس ها معادل شهریه پردیس خودگردان محاسبه می شود.