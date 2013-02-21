عرضه گسترده یورو و یوان در مرکز مبادلات ارزی/افزایش قیمت بلیت رجاء

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته یک مقام مسئول که در جلسه مسئولان بانک مرکزی با وارد کنندگان حضور داشت در گفتگو با مهر با اعلام جزئیات بیشتری از این جلسه، گفت: به دستور رئیس کل بانک مرکزی، هفته آینده مقدار مناسب و زیادی از یورو و یوآن چین در مرکز مبادلات ارزی تزریق خواهد شد تا این مرکز بتواند به تقاضای تمام واردکنندگانی که در نوبت انتظار دریافت ارز هستند، پاسخ دهد. وی افزود: برهمین اساس، عرضه روبل روسیه و دلار در مرکز مبادلات ارزی با محدودیت مواجه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، از اوایل هفته آینده امکان تبدیل ارز دارندگان یورو، دلار و روبل و تبدیل آن به یوآن چین با سهولت در مرکز مبادلات ارزی فراهم خواهد شد. وی اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی و بانک مرکزی متعهد شدند تا ارز مورد نیاز متقاضیان را به یورو، یوآن چین به میزان کافی تامین کنند.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگار ان در پاسخ به این سئوال مهر که سال آینده را برای تولید و تجارت کشور چگونه سالی ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت: سال آینده برای تولید سال خاصی است؛ چراکه ارز حاصل از صادرات نفت را احتمالا در اختیار نداشته باشیم.

غضنفری ادامه داد: براین اساس، تقاضای دولت از تولیدکنندگان این است که در سال آینده ارزآوری را در دستور کار خود قرار دهند و کمک کنند که تولید اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سئوال که قرار بود 5 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی از هند صورت بگیرد، چه شد؟ خاطر نشان کرد: سرجمع همه بحث‌ها اعم از واردات کالاهای اسایسی و موارد اولیه در جلسه دوشنبه با رئیس جمهور مطرح شد که براین اساس، مقرر شد این تامین‌ها با توجه به منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی صورت گیرد.

پیش فروش سکه از هفته آینده

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که پیش فروش سکه در ماه پایانی سال توسط بانک مرکزی از طریق یک سامانه اینترنتی صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی در حال حاضر در حال طراحی چنین سامانه ای است.

بر این اساس، پیش فروش سکه از طریق این سامانه بدون مراجعه به بانک و از طریق ثبت نام انجام خواهد شد، همچنین قرار بود پیش فروش سکه از روز اول اسفندماه جاری انجام شود، اما به هفته آینده موکول شد.

در عین حال احتمالا دو بانک ملی که بانکی دولتی است و بانک تجارت به عنوان یک بانک خصوصی، اجرای برنامه پیش فروش سکه های بانک مرکزی را عهده دار خواهند بود.

همچنین این دو بانک هنوز ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر شرایط پیش فروش، زمان و غیره دریافت نکرده اند و قرار است بانک مرکزی دستورالعملی جدید برای پیش فروش های جدید صادر نماید.

قرار است سکه های پیش فروشی که در زمان ثبت نام یک میلیون تومان به صورت علی الحساب از متقاضیان دریافت می‌شود، با قیمت 18 درصد کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد. به عبارت دیگر، ،سکه ها شش ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

پایان دوره گاز ارزان

رستم قاسمی وزیر نفت در گفتگو با مهر درباره مهمترین سیاست ایران برای ریاست بر مجمع کشورهای صادرکننده گاز، گفت: دستیابی به یک قیمت واقعی برای گاز طبیعی مهمترین موضوع بوده که آن را به صورت جدی دنبال و پیگیری می کنیم.



این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه باید برای گاز یک قیمت واقعی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بر این اساس مذاکراتی با کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی انجام خواهد شد.



رئیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تاکید بر اینکه دوران تولید و فروش گاز ارزان به پایان رسیده است، اظهار داشت: امیدوارم پس از مذاکره با کشورهای بزرگ تولید و صادرکننده گاز به یک جمع بندی نهایی درباره تعیین قیمت گاز دست یابیم.

صادرات گاز ایران به عراق

همچنین جواد اوجی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر از امضای قرارداد اولیه صادرات گاز ایران با وزارت نیروی عراق خبر داد و گفت: بر اساس این توافق دوجانبه گاز ایران باید تا تابستان سال آینده به عراق صادر شود.



با توافق تهران - بغداد قرار است گاز صادراتی ایران به عراق از منطقه ایلام به ۲ نیروگاه برق المنصوره و بغداد انتقال داده شود، به طوری‌که در فاز اول روزانه ۲۰ و در نهایت تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر خواهد شد.

گاز ایران از طریق یک خط لوله ۴۲ اینچی منشعب از خط لوله ششم سراسری وارد خــاک عـراق خـواهـد شـد. در ساخت این خط لوله ۲۷۰ کیلومتری انتقال گاز از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی استفاده حداکثری شده است.



از سوی دیگر صادق الیاسری مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت نفت عراق اخیرا از آغاز ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران خبر داده و به مهر گفته بود: قرار است خط لوله گاز وارداتی از منطقه خسروی در غرب ایران به بغداد و بصره انتقال داده شود.



هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت خط لوله گاز ایران - عراق ۴۵۰ میلیون دلار برآورد می شود که در صورت تکمیل در مدت ۵ سال امکان انتقال حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عراق فراهم می‌شود.

افزایش 31 درصدی قیمت بلیت قطارهای رجا

در این هفته از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، قیمت بلیت قطارهای شرکت رجاء بطور متوسط 31 درصد افزایش یافت. براین اساس ناصر بختیاری مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا، اظهار داشت: در سال جاری همه شرکتهای مسافری افزایش قابل توجهی در قیمتها داشتند و بنا به درخواست رجا، این افزایش قیمت برای قطارهای مسافری این شرکت هم به راه آهن پیشنهاد شد.

وی افزود: درخواست شرکت رجاء افزایش 42 درصدی قیمت بلیت بود که البته این نرخ هم نمی تواند همه هزینه های شرکت را پوشش دهد و برای پوشش تمامی هزینه ها باید افزایش 49 درصدی را داشته باشیم اما پیشنهاد ما همان 42 درصد به راه آهن بود.

بختیاری با بیان اینکه شرکت راه آهن در نهایت با افزایش 31 درصدی قیمت موافقت کرد، گفت: مطرح کردیم که در مراحل بعدی هزینه های شرکت از طریق یارانه دولتی تامین شود تا نسبت هزینه و خدمات شرکت با یکدیگر متناسب باشند.

آغاز پیش فروش بلیت قطار از 5 اسفند

در این هفته همچنین زمان پیش فروش بلیت قطار و پیش فروش حضوری بلیت اتوبوس اعلام شد که براین اساس پیش فروش حضوری اتوبوس از اوایل این هفته آغاز شد و پیش فروش بلیت اتوبوس از شنبه 5 اسفند انجام می گیرد.

براین اساس پيش فروش قطارهاي نوروزي شرکت جوپار از روز شنبه ،5 اسفند ماه سالجاري ساعت 7 صبح از طريق سايت اينترنتي www.jooparticket.ir و پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي 7 شرکت راه آهن شرقي بنياد ، رعد تبريز، ريل ترابر سبا، وانياريل، نورالرضا، ريل سير کوثر و هستيا از طريق سامانه جامع برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مسافري از روز يکشنبه 6 اسفندماه سال 91 انجام خواهد شد.

طبق زمان بندي انجام شده پيش فروش بليت قطارهاي رجا براي ايام نوروز از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 7 اسفندماه سالجاري از طريق كليه دفاتر فروش بليت قطار در سراسر كشور آغاز مي‌شود. آغاز پيش فروش اينترنتي بليت قطارهاي نوروزي رجا نيز از روز يکشنبه مورخ 6/12/91 ساعت 10 صبح از طريق سايت www.raja.ir خواهد بود.

واریز عیدانه دولت در هفته آینده

راساس اطلاعات رسیده، عیدانه ۷۰ و ۹۰ هزار تومانی دولت و مجلس به مردم که قرار بود در هفته جاری واریز شود، به هفته آینده موکول شد. در همین حال، احتمال واریز همزمان عیدانه ۷۰ یا ۹۰ هزار تومانی دولت و مجلس به مردم و یارانه نقدی اسفندماه امسال (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر) در هفته آینده وجود دارد.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بیش از ۷۳ میلیون ایرانی این کمک را دریافت خواهند کرد. کل اعتبار کمک اقتصادی شب عید۲٫۷ میلیارد دلار اعلام شده است که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است این دلارها با نرخ مبادله‌ای تبدیل به ریال شوند تا در مدیریت بازار ارز نیز تاثیرگذار باشند.

قیمت پسته از مرز 60 هزار تومان گذشت

معاون برنامه ريزي استانداري تهران با اشاره به اينكه اجازه توزيع آجيل شب عيد با قيمت صادراتي را در بازارهاي استان تهران نمي دهيم، گفت: اگر اتحاديه خشكبار نسبت به كاهش ميزان قيمت آجيل اعلام شده اقدام نكند اجازه صادرات و فروش داخلي نخواهيم داد، ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار در حال حاضر به يیش از 60 هزار تومان رسيده است.

این در حالی است که اسدالله عسگر اولادی درباره کمبود و گرانی شدید پسته در بازار گفت: کمبود پسته در بازار به خاطر صادرات نیست بلکه به خاطر گران شدن پسته از مبدا باغ و توسط باغداران است، ضمن اینکه پسته در سالهای گذشته قیمت ثابتی داشت و الان مانند همه چیز که گران شده، پسته هم گران شده است.

وی افزود: انبارهایی که کشف کرده اند و می گویند در آن پسته وجود داشته، متعلق به باغداران بوده و صادرکننده انباری برای احتکار و نیازی به این کارها ندارد.

همچنین کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت در گفتگو با مهر، گفت: بر اساس تصمیم گیری نهایی، ممنوعیت صادرات پسته هم اکنون منتفی شده است و کار صادرات همچون گذشته ادامه خواهد یافت.

وی افزود: سالانه بین 150 تا 200 هزار تن پسته در کشور تولید می‌شود که این تولید در برخی از سالها، به 230 هزار تن نیز رسیده، این در شرایطی است که ایران و آمریکا، بزرگترین تولیدکنندگان پسته در دنیا هستند.

کرمانشاهی تصریح کرد: بر این اساس، اگر جلوی صادرات پسته گرفته شود، عملا سهم بازار ایران در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد، این درحالی است که صادرات پسته همچون صادرات سایر کالاها نیست و از حساسیت بالایی برخوردار است، بنابراین اگر جلوی صادرات گرفته شود، به دست آوردن بازار به صورت مجدد سخت می‌شود.

افزایش قیمت پرتقال و موز در بازار

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر تهران در گفتگو با مهر درباره افزایش 150 تومانی قیمت پرتقال در هر کیلوگرم گفت: اتمام فصل پرتقال‌های درختی باعث شده است که پرتقال‌های انبار شده به بازارعرضه شود. در همین حال، اضافه شدن هزینه 200 تا 300 تومان نگهداری محصول باعث افزایش قیمت هرکیلوگرم پرتقال به 1250 تا 1300 تومان شده است.

وی وضعیت میوه در میادین را مناسب توصیف کرد و اظهار داشت: در حال حاضر سیب خوب با قیمت 1800 تومان در هر کیلوگرم و سیب با کیفیت پایین با قیمت 600 تومان در میادین عرضه می شود. در رابطه با موز که قیمت آن روز جمعه به 5700 تومان رسیده بود، در حال حاضر با کاهشی که صورت گرفته، به قیمت 4700 تومان به فروش رسیده است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر تهران درباره دلیل افزایش قیمت هر کیلوگرم موز گفت: رقابت بین وارد کنندگان، اصلی ترین دلیل افزایش قیمت این محصول است. قیمت تمام شده هر تن موز برای وارد کننده 3200 تومان است.

واردات دام زنده و گوشت قرمز به تهران

نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: طبق دستور ستاد تنظیم بازار کشور، کار گروه نظارتی برای حمل دام زنده از استان سیستان بلوچستان به پایتخت، تحت نظارت شبکه بهداشت و درمان و سازمان دامپزشکی برای قرنطینه و کشتار تشکیل شد.

وی اجرای این طرح را مقطعی و تا پایان سال اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت تولید و نیاز استان تهران در مصرف گوشت قرمز، طرح واردات دام زنده توسط بخش خصوصي از این هفته تا پایان سال به صورت آزمایشی در استان اجرا می شود و در صورت مساعد بودن نتایج، این طرح ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران، قیمت شکنی را یکی از نتایج این طرح دانست و افزود: در کنار تامین نیاز استان، با اجرای این طرح شاهد قیمت شکنی در بازار گوشت قرمز در سطح استان خواهیم بود؛ به همین منظور روزانه 250 راس به تهران وارد می شود. ترکی به وضعیت واردات گوشت‌های خارجی اشاره كرد و افزود: واردات گوشت قرمز از کشورهای استرالیا و برزیل همچنان به قوت خود باقی است.

افزایش قیمت مسکن مهر بیش از سقف مصوب

پس از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انبوه سازان پیشنهاد افزایش ساخت مسکن مهر را به دولت دادند تا هزینه های ساخت که براساس تورم با افزایش روبرو شده است با بالارفتن قیمت پوشش داده شود. براین اساس، دولت با ارایه یک جدول، افزایش قیمت مسکن مهر را مطابق با مرحله ساخت تعیین کرد.

در شهر جدید پردیس قیمت‌هایی که به از ای افزایش قیمت مسکن مهر از متقاضیان دریافت می شود، بیشتر از قیمتی است که دولت تعیین کرده است و حتی به آنها اعلام شده که باید هرچه سریعتر مابه التفاوت را به حساب مسکن مهر خود واریز کنند.

حدود دو هزار نفر از مالکان مسکن مهر در شهر جدید پردیس با این مشکل روبرو هستند، براساس نرخی که دولت تعیین کرده است، آنها باید برای یک 151 متری 6 میلیون تومان بپردازند اما به آنها اعلام شده که باید 10 میلیون تومان به حساب مسکن مهر واریز کنید که این موضوع در مورد واحدهایی با متراژ کمتر هم بوجود آمده است.