تايلند سال گذشته 140 ميليون دلار برنج به ايران صادر كرد

"ناپادول تانگمي" مشاور وزير بازرگاني تايلند در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر، اعلام كرد كه در سال 2004 تايلند 140.6 ميليون دلار برنج به ايران صادر نموده است.

بر اساس اين گزارش، وي همچنين افزود كل توليد سالانه برنج تايلند حدود 20 ميليون تن است.

چندي پيش رسانه هاي خبري اعلام كردند ايران، كه ششمين وارد كننده برنج جهان مي باشد، در اوايل سال جاري با تايلند به توافق رسيده بود تا در ازاي صادرات نفت، از اين كشور برنج وارد كند.

اين گزارش همچنين حاكي است، كه نخست وزير تايلند «تاكسين شيناواترا» اواخر سال جاري ميلادي به ايران سفر خواهد كرد.

انتظار مي رود طي سفر نخست وزير تايلند به ايران، دو كشور يادداشت تفاهمي در رابطه با بهبود و گسترش روابط تجاري به امضا برسانند.

اين گزارش مي افزايد: دو كشور توافق كرده اند تا همكاريهاي تجاري و فني خود را در رابطه با كشاورزي گسترش دهند.