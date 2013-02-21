آماده سازی 15 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: این مدارس در علی آبادکتول و فاضل آباد بمنظور اسکان مسافران مهیا می شود و مسافران می توانند از طریق سایت آموزش و پرورش درخواست خود را برای استفاده از این مدارس اعلام کنند.

وی دو گام مهم در رشد و توسعه فرهنگ را ابزار مادی و آموزش عنوان کرد و گفت: مهمترین گام آموزش است که باید نخست مورد توجه قرار گیرد تا جامعه دچار واپس ماندگی فرهنگی نشود.

پیری افزود: عدم آموزش صحیح باعث آسیب رسیدن به جامعه است.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آبادکتول نیز، اتکال به خداوند و رهبری هوشیارانه مقام معظم رهبری را باعث شکوه و عظمت این نظام مقدس برشمرد و گفت: نهایت رشد معنوی ما مردم ایران در این 34 سال نظام مقدس اسلامی است.

وی افزود: دشمنان همیشه در پی آن بوده و هستند تا از هر راهی که می توانند به فرهنگ و نظام آسیب برسانند ولی حضور پرشور این مردم انقلابی و ولایتمدار بار دیگر تمام نقشه ها و دسیسه های آنان را برهم ریخت.