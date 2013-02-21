رقابت های فوتسال لیگ زیرگروه کشور در بهشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های شب پنجم و پایانی و بر اساس برنامه، تیم فرخی باقر شهر تهران و آهن آلات محمدی بجنورد، سمند گرمسار و گالری آستارا و هلال مهر بهشهر و شهرداری مشهد باید به مصاف یکدیگر می رفتند که هیچ کدام از دیدارهای روز آخر برگزار نشد.

در رقابت های روز آخر دو تیم شهرداری مشهد و فرخی باقر شهر تهران که صعودشان به مرحله دوم قطعی شده بود در زمین مسابقه حاضر شدند اما تیم های دیگر پای به زمین مسابقه نگذاشتند.

تیم هلال مهر بهشهر که میزبان این رقابت ها بود نیز بدون توجه به اصول میزبانی و اخلاق ورزشی ، از حضور در سالن مسابقه و رویارویی با حریف، سرباز زد.

نمایندگان مشهد و تهران با 9 امتیازی که از 4 دیدار گذشته خود کسب کرده بودند، به مرحله دوم این مسابقات صعود کردند.