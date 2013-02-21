12 سد کوچک و مخزنی در گرگان احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید بهمنی صبح پنجشنبه در دوره آموزشی مدیریت بحران در گرگان، به تشریح موضوعاتی مانند عوامل تشدید سیلاب و راه های جلوگیری آز آن، اقدامات سازه ای و غیر سازه ای در جهت مدیریت رودخانه ها و بارش، اهمیت اقدامات عملیات آبخیزداری در بالا دست و مدیریت جمع آوری آبهای سطحی در حوضه شهرها برای شرکت کنندگان پرداخت.

وی عنوان کرد: با توجه به سوابق و پيشينه تاريخي، گلستان و گرگان همواره در معرض مخاطرات طبيعي و غير طبيعي بوده و لذا بحث آموزش، فراگيري و افزايش مهارت هاي مقابله با بحران امري اجتناب ناپذير مي باشد .

بهمنی ضمن ارائه گزارشی از میزان بارش حداکثری و متوسط سالانه گرگان و معرفی سیستم هشدار سیلاب تصریح کرد: کشور ما از لحاظ آمار حوادث بلایای طبیعی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: استان گلستان نیز این در چندسال با تغییر اقلیم مواجه بوده، بطوریکه مقادیرشدت، مدت و حجم سیل های ثبت شده به مراتب بیشتر از سیلاب های گذشته است.

دوره آموزشي مذکور بمدت سه روز در سالن اجتماعات مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان گرگان براي مديران لایه دوم دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران برگزار شد.