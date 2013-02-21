مسئول جدید ستاد نماز جمعه چناران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه چناران صبح پنجشنبه در جلسه ماهانه ستاد نماز جمعه چناران ضمن اشاره به اهمیت توجه به بعد اجتماعی نماز، مسجد و تاثیر آن در رفتار و جامعه گفت: صاحبان اندیشه، و متولیان امور فرهنگی باید در مسجد و نماز جمعه کمک کار ما باشند تا در رسالتی که بر عهده داریم موفق شويم.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: کسانی که جزو ستاد نماز جمعه هستند باید زمینه حضور فعال مردم بويژه جوانان را در مساجد و صفوف نماز جمعه تقویت كنند زیرا نماز جمعه دو قطب دارد یکی قطب سیاسی و دیگری عبادی که انسان را در دو قطب به نحو مطلوب متحول می سازد و در این عرصه با تقویت روحیه وحدت می توان شاهد تاثیرات شگرف بود.

وی ادامه داد: برگزاری هرچه با شکوهتر نماز جمعه نشان دهنده بلوغِ سیاسی و دینی مردم است و ستاد نماز جمعه باید پویا باشد.

امام جمعه چناران بیان داشت: مردم ایران در مشکلات و توطئه هایی که از سوی دشمنان طراحی می شود سربلند و پیروز خواهند بود و ملت بزرگ ایران در آزمون اقتصادی که در پیش دارند سربلند بیرون خواهند آمد.

در ادامه حجت الاسلام احمد افقهی مسئول جدید ستاد نماز جمعه چناران گفت: هدف کلی از تشکل ستاد نماز جمعه حضور گسترده مردم و مسئولین به صورت هدفمند در نماز جمعه است.

وی افزود: ستاد نماز جمعه زیر مجموعه نهاد امامت جمعه فعالیت می کند و هدف اصلی آن حضور با شکوه مردم در فعالیت های مراسم عبادی و سیاسی جمعه است.

در ادامه از زحمات مسئول پیشین ستاد تقدیر شد.