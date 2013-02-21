۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

رزمندگان عملیاتهای پیروزمندانه هشت سال دفاع مقدس تقدیر می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مشاور امور ایثارگران استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رزمندگان عملیاتهای پیروزمندانه هشت سال دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند.

علی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر سال رزمندگان یک عملیات پیروزمندانه در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شود.

وی افزود: امسال از رزمندگان عملیات خیبر در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شود.

وی بیان داشت: در عملیات خیبر 82 نفر از فرزندان استان چهارمحال و بختیاری شهید شدند و 90 نفر در این عملیات شیمایی شدند.

مشاور امور ایثارگران استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تقدیر از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و معرفی آنها در سطح جامعه ضرورت دارد و جوانان امروز باید بدانند امنیت وآزادی که امروز در کشور دارند در اثر رشادتها رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بوده است.

