رزمندگان عملیاتهای پیروزمندانه هشت سال دفاع مقدس تقدیر می شوند

علی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر سال رزمندگان یک عملیات پیروزمندانه در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شود.

وی افزود: امسال از رزمندگان عملیات خیبر در چهارمحال و بختیاری تقدیر می شود.

وی بیان داشت: در عملیات خیبر 82 نفر از فرزندان استان چهارمحال و بختیاری شهید شدند و 90 نفر در این عملیات شیمایی شدند.

مشاور امور ایثارگران استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تقدیر از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و معرفی آنها در سطح جامعه ضرورت دارد و جوانان امروز باید بدانند امنیت وآزادی که امروز در کشور دارند در اثر رشادتها رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بوده است.