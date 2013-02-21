محسن حبیبی، مدیر گروه معارف شبکه دو در گفتگو با مهر، درباره ویژه برنامه‌های گروه معارف شبکه دو سیما توضیح داد: این برنامه‌ها بر اساس نیازهای گروه‌های مختلف سنی با رویکرد مذهبی تولید شده‌اند، پخش بعضی از آن‌ها آغاز شده و برخی نیز در فهرست برنامه‌های نوروزی گروه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: " نسیم رضوان" در 20 قسمت 25 دقیقه‌ای برای پخش از آنتن این شبکه تهیه می‌شود. این برنامه با مشارکت معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی و گروه معارف شبکه زندگی روی آنتن می‌رود.

حبیبی یادآور شد: این برنامه با حضور نخبگان روان شناسی و فرزانگان دینی با محوریت نوجوانی برای این گروه سنی ساخته می‌شود. در هر قسمت از "نسیم رضوان" حدود 150 نوجوان به تفکیک دختر و پسر در میزگردی که با حضور کارشناسان برجسته علم روان شناسی و علوم دینی در جوار حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود، شرکت کرده و با یکدیگر درباره مسائل مربوط به این دوره سنی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

مدیر گروه معارف شبکه دو تصریح کرد:در این گردهمایی موضوعاتی مانند بلوغ، حجاب، حیا، دوستیابی و موارد دیگر بررسی شده اساتید دانشگاه به پرسش نوجوانان در این زمینه‌ها پاسخ می‌دهند. قسمت‌هایی از این برنامه آماده پخش شده و به زودی در جدول پخش شبکه قرار می‌گیرد.

روایت زندگی آیات عظام در برنامه "گهر باران"

وی با اشاره به آغاز پخش یک برنامه از امروز، اظهار کرد: از امروز پنجشنبه 3 اسفند برنامه "گهر باران" روی آنتن می‌رود. این برنامه در قالب 10 مستند 20 دقیقه‌ای به زندگی شخصی و فضیلت‌های اخلاقی برخی آیات عظام می‌پردازد و کاری از مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما است که در آن به ابعاد شخصیتی 10 عالم ربانی از جمله آیت الله بهجت، آیت الله بنی فضل، آیت الله اشتهاردی، آیت الله ابن الرضا، آیت الله آیت اللهی، آیت الله تفتی، آیت الله موسوی لاری، آیت الله مدرسی، آیت الله مشکینی و آیت الله معرفت پرداخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این مستند تلاشی در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری است، افزود: به اعتقاد رهبر معظم انقلاب یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز توجه به مسئله اخلاق است، این مستند نیز با به تصویر کشیدن زندگی 10 عالم ربانی به عنوان اسوه اخلاق سعی دارد الگوهای تاثیرگذاری را به جامعه معرفی کند.

مدیر گروه معارف شبکه دو سیما گفت: قالب ساختار این 10 مستند متفاوت است، در بعضی قسمت‌ها مثل زندگی آیت الله بهجت بخش‌هایی از زندگی و نوجوانی این بزرگوار بازسازی شده است. متاسفانه 9 نفر از این عزیزان در قید حیات نیستند و ما موفق شدیم تنها با آیت الله موسوی لاری از فرزانگان اسلامی معاصر ملاقات کرده و با او گفتگو کنیم. در این مستندها شاگردان، خانواده، دوستان و دوستداران این علما از فضیلت‌های اخلاقی و تلاش پایان ناپذیر آن‌ها در اصلاح امور سخن می‌گویند. "گهر باران" هر پنجشنبه ساعت 20 پخش می‌شود و نخستین قسمت درباره زندگی آیت الله بهجت است.

از سرداران دفاع مقدس تا امیرکبیر در "قصه‌های ماه"

"قصه‌های ماه" برنامه تازه دیگری است که به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر شعاعی در 120 قسمت 7 دقیقه‌ای برای پخش از شبکه دو تهیه می‌شود.

شعاعی درباره این برنامه به مهر گفت: سری جدید "قصه‌های ماه" که به سفارش گروه معارف شبکه زندگی برای کودکان و نوجوانان تولید می‌شود در مرحله پیش تولید قرار گرفته است. این برنامه با به تصویر کشیدن زندگی بزرگان دینی و قهرمانان ملی و تأکید بر فضیلت‌ها، آگاهی و پشتکار این اسوه‌های اخلاق، قصد دارد شیوه پاکیزه زیستن را به کودکان و نوجوانان آموزش دهد.

وی ادامه داد: در سری جدید علاوه بر بزرگان دینی، زندگی قهرمانان ملی از سرداران دفاع مقدس گرفته تا امیر کبیر به تصویر کشیده می‌شود. می‌خواهیم در روایت قصه زندگی بزرگان به کودکان نشان دهیم که راه رسیدن به موفقیت و ساختن آینده روشن توجه به فضیلت‌های اخلاقی و پرهیز از تنبلی است. شعاعی تصریح کرد: در این برنامه هر بار حجت الاسلام سعید فرخ وند به روایت تصویری زندگی ائمه اطهار(ع) و قهرمانان ملی می‌پردازد.

شعاعی با بیان اینکه کار نگارش و پژوهش این برنامه توسط گروهی از روحانیون قم انجام گرفته است، افزود: در طراحی "قصه‌های ماه" همه مناسبت‌های ملی و مذهبی کشور رعایت شده است و در ساخت برنامه به تناوب موضوعات جلو می‌رویم. نوروز سال آینده با ویژه برنامه‌های شهادت حضرت زهرا (س)، روز طبیعت و روز جمهوری اسلامی شاهد پخش این برنامه خواهیم بود.

روایت زندگی شهدای هسته‌ای به مناسبت 20 فروردین

این تهیه کننده یادآور شد: با توجه به این مهم که 20 فروردین در تقویم رسمی کشور روز فناوری هسته‌ای نام گرفته در این ایام داستان زندگی شهدای هسته ای به تصویر کشیده می‌شود. این برنامه در هر قسمت یکی از فضیلت‌های اخلاقی خاص این بزرگان را مورد تأکید قرار می‌دهد و سری جدید آن به زندگی سرداران دفاع مقدس مثل شهید باکری، شهدای هسته‌ای و قهرمانان ملی می‌پردازد.