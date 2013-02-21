نارضایتی زنبورداران گلستان از گرانی و کمبود دارو

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی صبح پنجشنبه در حاشیه بررسی مشکلات شهرستان گفت: کمبود و گرانی برخی داروهای وارداتی مورد استفاده زنبورداران استان گلستان که باعث نارضایتی زنبورداران شده است.

وی از تذکر کتبی به وزیر صنعت، معدن و تجارت در این راستا خبر داد.

مسابقه نقاشی رنگین کمان فجر در گرگان

مرکز رسانه ای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان- خانه فرهنگ جوان با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی مسابقه نقاشی باعنوان" رنگین کمان فجر" در 10 مسجد فعال گرگان برگزار کرد.

این مسابقه نقاشی برای کودکان ونوجوانان به اجرا در آمد که در پایان به نفرات برتر مسابقه جوایز اهدا شد.

دستگيري چهار سارق و كشف ده فقره سرقت در گرگان

فرمانده انتظامي شهرستان گرگان از دستگيري 4 سارق و كشف ده فقره سرقت طي 24 ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ پاسدار علي عارف نژاد گفت: طرح تشديد فعاليت هاي انتظامي با هدف افزايش امنيتي در سطح منطقه طي 48 ساعت گذشته در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وي گفت: در اجراي اين طرح مأموران كلانتري طي يك عمليات موفق به دستگيري 2 سارق حرفه اي مغازه شدند.

صرف 9.5 میلیارد ریال اعتبار برای سالن ورزشی کردکوی

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: 9 میلیارد و 524 میلیون ریال برای سالن ورزشي شهداي کردکوي هزینه شده است.

قربانعلی پاشا گفت: اين پروژه ورزشي از محل اعتبارات ملي بوده که در شهر کردکوي با زيربناي هزار و 365متر مربع افتتاح شد.

وی گفت: اين پروژه ورزشي درزميني به مساحت چهار هزار متر مربع و ابعاد 26*52 در سال 1387احداث آن شروع و در سال جاري به پايان رسيد.