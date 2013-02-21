2 هزار نفر در نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي عضويت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر رمضاني صبح پنج شنبه در آستانه روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندسي در نشست خبري عنوان كرد: با وجود اينكه بيش از 17 سال از آغاز تاسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در سال 74 با هدف رعايت مقررات ملي ساختمان و اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی و ... مي گذرد، اما هنوز بسياري از اين اهداف برآورده نشده است.

وي اظهار داشت: مهمترين دليل عدم تحقق كامل اين برنامه ها عدم استفاده از تمام ظرفيت و توان موجود در كشور در اين زمينه بوده و در واقع در اين مدت تمامي وظايف فوق الذكر تنها به سازمان نظام مهندسي ساختمان محول شده و حتي دستگاه هاي مرتبط ديگر نيز از پذيرش مسئوليت ها در اين زمينه اجتناب كرده اند.

رمضاني در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر سازمان نظام مهندسي خراسان شمالي دو هزار و 286 نفر عضو دارد، افزود: اين اعضا در هفت رشته مهندسي عمران، برق، معماري، مكانيك، نقشه برداري، شهرسازي و ترافيك مشغول فعاليت هستند.

وي با اشاره به اينكه حدود 40 درصد از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان را مهندسان عمران تشكيل داده اند، اضافه كرد: در سال جاري بيشترين عضويت در اين سازمان به نسبت سال هاي گذشته انجام شده و تاكنون در مدت 11 ماهه سال جاري حدود 600 مهندس جديد به اعضاي اين سازمان افزوده شده اند.

به گفته اين مسئول از تعداد كل اعضاي سازمان نظام مهندسي استان در حال حاضر حدود 800 نفر داراي پروانه اشتغال هستند و ساير اعضا نيز براي دريافت پروانه در طول سال در دو آزمون ورود به حرفه مهندسي پايه سه شركت مي كنند و در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي، پروانه اشتغال دريافت مي كنند.

وي افزود: در شهريور ماه سال جاري نخستين آزمون ورود به حرفه مهندسي در سازمان نظام مهندسي استان برگزار شد و از تعداد 814 شركت كننده، 199 نفر موفق به دريافات پروانه اشتغال شدند.

رمضاني اضافه كرد: دومين آزمون ورود به حرفه مهندسي سال جاري نيز طي روزهاي 24 و 25 اسفندماه با شركت 870 نفر برگزار مي شود.

وي همچنين در مورد عملكرد اين سازمان در زمينه طراحي نقشه هاي مهندسي اظهار داشت: در سال گذشته 997 هزار و 257 مترمربع نقشه مهندسي توسط اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان شمالي طراحي و در اختيار مردم گذاشته شد.

رمضاني افزود: اين ميزان در سال جاري به 870 هزار مترمربع كاهش يافته كه اين مسئله به علت شرايط اقتصادي موجود و تغييرات حاصله در اين زمينه است.