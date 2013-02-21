جدال آلومینیوم و پرسپولیس با طعم دربی 74

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با دیداری حساس برای فوتبال دوستان هرمزگانی همراه است.

در این هفته تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان از ساعت 14:30 روز جمعه چهارم اسفندماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس پذیرای تیم پرسپولیس یکی از دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران خواهد بود.

آلومینیوم که تا پایان هفته بیست و ششم رقابتها به طور میانگین از هر مسابقه یک امتیاز کسب کرده و در حال حاضر با پنج برد، 11 مساوی و 10 باخت و 26 امتیاز در رده چهاردهم جدول رقابتهای لیگ قرار گرفته است و پس از تغییرات ایجاد شده در کادرفنی این تیم، هواداران به ارائه بازی های بهتر از سوی این تیم امیدوار هستند.

نماینده فوتبال هرمزگان با هدایت اکبر میثاقیان همواره با ترکیب و سیستمی دفاعی پا به میدان می گذاشت و با ارائه این نوع بازی نه در نتیجه گیری آن طور که باید موفق بود و نه توانست از لحاظ ارائه بازی های خوب هواداران خود را راضی کند که این نارضایتی ها در دیدار آلومینیوم برابر پیکان به اوج خود رسید و این تیم مقابل تیم بحران زده پیکان آن هم در بندرعباس فوق العاده ضعیف کار کرد و در نهایت تن به شکست داد.

اما پس از حضور پرویز مظلومی در راس کادرفنی آلومینیوم و حضور کادرفنی جدید این تیم در دیدار با نفت آبادان میل به گلزنی در بازیکنان آلومینیوم بیشتر دیده شد که در نهایت این تیم در دقایق پایانی بازی مقابل نفت پیروزی را ازدست داد و به یک امتیاز این دیدار اکتفا کرد.

در شرایط فعلی انتظار می رود که با توجه به انگیزه بازیکنان آلومینیوم برای پیروزی برابر یکی از تیمهای نامدار و پرطرفدار فوتبال ایران و همچنین حضور مهاجمان با تجربه ای همچون میلاد میداودی و ایمون زاید و از سوی دیگر کارنامه موفق پرویز مظلومی در مقابل پرسپولیس این تیم بتواند بازی خوبی را مقابل این تیم در خانه خود ارائه دهد و نیز نتیجه ای خوب مقابل این تیم کسب کند.

از سوی دیگر پرسپولیس که در نیم فصل نخست رقابتها با مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی نتایجی نا امید کننده کسب کرد از نیم فصل دوم با حضور یحیی گل محمدی به عنوان نفر نخست کادرفنی این تیم در هیچ دیداری شکست نخورده و برای اولین بار طی پنج سال اخیر پرسپولیس در 9 مسابقه پیاپی در رقابتهای لیگ، نباخته است و در حال حاضر نیز این تیم با 38 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.

نتایج خوب این روزهای پرسپولیس و انگیزه این تیم برای نزدیک شدن به رده های بالایی جدول و کسب سهمیه مسابقات آسیایی، موجب شده تا آلومینیوم کار راحتی برای غلبه بر تیم نامدار پایتخت در پیش نداشته باشد.

از جمله نکات جالب این دیدار می توان به حضور ایمون زاید بازیکن سابق پرسپولیس در آلومینیوم آن هم در شرایطی که پرویز مظلومی سرمربی آلومینیوم است، اشاره کرد.

فصل گذشته در شرایطی که پرویز مظلومی با استقلال در چهار دربی مقابل پرسپولیس پیروز شد و همین پیروزی ها لقب پرویز "سوبله، چوبله" را برای این مربی به همراه داشت، در دربی 74 و در حالی که استقلال با دو گل از پرسپولیس پیش بود با سه گل دقایق پایانی ایمون زاید برای پرسپولیس مقابل این تیم شکست خورد تا از آن پس ایمون زاید به بازیکن محبوب پرسپولیسی ها تبدیل شود.

همچنین آلومینیوم در این فصل با هدایت اکبر میثاقیان نتوانسته مقابل تیم های پرطرفدار پایتخت گلزنی کند به طوری که این تیم در دو بازی رفت و برگشت مقابل استقلال با نتایج یک بر صفر و 2 بر صفر شکست خورد و در دیدار رفت مقابل پرسپولیس نیز با نتیجه یک بر صفر شکست خورد که حال باید دید با مظلومی مقابل پرسپولیس چه کار خواهد کرد.

در مجموع با توجه به نیاز مبرم دو تیم آلومینیوم و پرسپولیس به امتیاز انتظار می رود شاهد بازی خوبی از سوی دو تیم باشیم که امیدواریم نماینده فوتبال هرمزگان بتواند با کسب امتیازات این دیدار فاصله خود با منطقه سقوط جدول را بیشتر کند.