کتابخانه عمومی کوثر در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی کوثر صبح پنجشنبه با حضور دبیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در محل پارک حجاب شهرستان اهواز مورد بهره برداری قرار گرفت.



با توجه به اینکه ساختمان قبلی کتابخانه عمومی کوثر در نقطه دیگری از پارک حجاب به دلیل قرارگیری در طرح قطار شهری اهواز، تخریب شد، ساختمان جدید با همکاری سازمان قطار شهری اهواز ساخته شد.



این کتابخانه با زیربنای 700 متر مربع و ظرفیتی دو برابر کتابخانه قبلی طراحی شده است.



مطالعه، طراحی، نظارت و اجرای این کتابخانه توسط سازمان قطار شهری اهواز انجام و زمین، صدور پروانه و دیگر هزینه های ساخت توسط شهرداری اهواز تامین شده است.



کتابخانه جدید کوثر دارای بخش های مختلفی از جمله تالار مطالعه برای خواهران و برادران، مخزن اصلی کتاب، مخزن مرجع و مطالعه، بخش مطالعه نابینایان و کم توانان، بخش کودکان، جستجوی رایانه ای و خدمات اینترنتی است.



در حال حاضر 29 باب کتابخانه عمومی در شهر اهواز فعال هستند که 51 هزار نفر در این کتابخانه‌ ها عضویت دارند.