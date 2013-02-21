۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹



وضعیت جسمانی بازیکنان مس مطلوب است/ مصدومان به بازی راه آهن می رسند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته پزشکی باشگاه مس کرمان از رفع مصدومیت بازیکنان اصلی مس خبر داد.

مهدی مداحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازیکنان مس با وجود بازیهای فشرده اما در وضعیت جسمانی خوبی قرار دارند و زیر نظر کادر فنی در حال آماده سازی برای دیدار با راه آهن تمرین می کنند.

وی افزود: هم اکنون همه بازیکنان اصلی مس کرمان آماده حضور در بازی مقابل راه آهن هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

مداحی گفت: در بازی هفته قبل مصطفی شجاعی و شهرام گودرزی دچار مصدومیت شدند و به دلیل کشیدگی عضله تحت مداوا قرار گرفتند و پس از برگزاری جلسات اختصاصی آب درمانی مشکل این دو بازیکن به صورت کامل رفع شده است.

وی ادامه داد: حضور این بازیکنان مقابل راه آهن تنها به نظر کادر فنی بستگی دارد و از نظر کادر پزشکی در این خصوص مانعی وجود ندارد.

وی افزود: تنها مصدوم مس هم اکنون اسماعیل بیگی است که اقدامات لازم برای بهبود این بازیکن نیز همچنان ادامه دارد.
 

