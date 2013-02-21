جشنواره تجلیل از زوجین خوشبخت در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قدیری صبح پنجشنبه در ستاد ساماندهی امورجوانان، اظهارداشت: این جشنواره در راستای شناسایی فعالان حوزه ترویج ازدواج و تشویق و تجلیل از فعالان این حوزه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی های لازم در خصوص برگزاری این جشنواره انجام شده و تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده این جشنواره برگزار خواهد شد.

قدیری به محورهای شاخص در این جشنواره اشاره کرد و گفت: تجلیل و تقدیر از خادمین ازدواج، تقدیر از دستگاه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی که به نحوی با امر ازدواج مرتبط هستند و تقدیر از زوجین دارای ویژگی های بارز و الگو ساز که می تواند فرهنگ ازدواج آسان، به هنگام و آگاهانه را ترویج دهند از جمله این محورها است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: موسسات خیریه تامین کننده جهیزیه، مسکن سازان خیر، اساتید فعال در آموزش و زمینه سازی ازدواج، امام جمعه و جماعاتی که در بحث ازدواج فعالند و... از جمله خادمین حوزه ازدواج هستند.

وی در ادامه اشتغال را از مهمترین عوامل موفقیت ازدواج دانست و افزود: در این راستا جذب سرمایه گذار برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان، حمایت از کارفرمایان برای جذب جوانان، ارائه خدمات حمایتی به جوانان کارآفرین و... از پیشنهادات رفع مشکل اشتغال جوانان است.

قدیری برگزاری برنامه های اوقات فراغت را از دیگر برنامه های این مجموعه دانست و گفت: تعیین نرخ رشد بهره مندی جوانان از برنامه های فراغتی، تعداد برنامه های فراغتی فعال به غیرفعال، برنامه های فراغتی گروهی به فردی، برنامه های فراغتی غیر دولتی به دولتی و... از جمله شاخص ها ی تعیین برترین های اوقات فراغت استانها اعلام شده است.

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان خراسان جنوبی یادآور شد: تعیین رشد اماکن و فضاهای فراغتی، تعیین رشد اعتبارات دولتی مربوط به گذران اوقات فراغت، تعیین درصد تعمیم برنامه های فراغتی به کل ایام سال، تعیین نرخ رشد بهره مندی دختران جوان از برنامه های فراغتی، تعیین میزان حصور در برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت و.. از دیگر شاخص ها در این حوزه است.