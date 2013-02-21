هيات سوارکاری مه ولات تا پايان سال جاري راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان مه ولات گفت: با توجه به آمادگي بخش خصوصي در خصوص احداث پيست اسب سواري در مه ولات، هيات سوارکاری اين شهرستان نيز تا پايان سال فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

محمدشايگان افزود: با اعلام آمادگي بخش خصوصي در خصوص احداث باشگاه سوارکاری اجراي مراحل اوليه و اداري اين امر به زودي با فراخوان علاقه مندان به اين رشته ورزشي، هيات سوارکاری نيز در شهرستان مه ولات تشكيل خواهد شد.

وي با بيان اينكه ديروز آزمون ارتقاء كمربند كاراته كاران شهرستان مه ولات با حضور 20 نفر هنرجو در محل سالن فجر شهرستان برگزار شد عنوان كرد: تيم واليبال مه ولات امروز 3 اسفندماه در هفته دوم ليگ واليبال آقايان استان در محل سالن ورزشي كوثر شهرستان ميزبان نماينده تربت حيدريه خواهد بود

حضور تيم كبدي كلات به عنوان نماينده خراسان رضوي در ليگ دسته يك

سرمربي تيم كبدي كلات عنوان كرد: بدون هيچ حامي مالي به عنوان نماينده خراسان رضوي در ليگ دسته يك كبدي كشور حضور خواهيم داشت.

محسن سردار گفت: رقابت هاي ليگ دسته يك كبدي كشور با حضور 16 تيم در 2 گروه در 2 استان كشور برگزار مي شود و تيم كبدي كلات به عنوان نماينده خراسان رضوي از 7 تا 9 اسفند در گروه 2 اين مسابقات در كرمان به مصاف حريفان خود خواهد رفت.

وي با بيان اينكه تيم هاي اول هر گروه به رقابت هاي ليگ برتر سال آينده كبدي كشور صعود خواهند كرد، ابراز اميدواري كرد: با تلاش كبدي كاران با استعداد و قدرتمند تيم استان نتيجه خوبي را در پايان اين مسابقات كسب كنيم.

آغاز رقابت هاي قهرماني واليبال نشسته بانوان خراسان رضوي در نيشابور

رييس هيات ورزش هاي جانبازان و معلولين خراسان رضوي از برگزاري رقابت هاي قهرماني واليبال نشسته بانوان اين استان در نيشابور خبر داد.

هادي رضايي گفت: رقابت هاي واليبال نشسته قهرماني بانوان خراسان رضوي با همكاري بهزيستي استان از عصر امروز 3 اسفندماه در سالن ورزشي توانير شركت برق نيشابور آغاز خواهد شد.

وي افزود: در اين مسابقات 2 روزه تيم هاي واليبال نشسته بانوان مشهد، كاشمر، چناران، تربت حيدريه و نيشابور با هم به رقابت خواهند پرداخت.

اولين گام تيم جودو بانوان خراسان رضوي در ليگ كشور

سرپرست تيم جودو بانوان خراسان رضوي عنوان كرد: امروز در اولين گام در ليگ جودو بانوان كشور در 3 ديدار به مصاف تيم هاي همدان، شركت لبنياتي تبريز و البرز خواهيم رفت.

تكتم بيدل گفت: اولين هفته رقابت‌هاي ليگ جودو بانوان كشور از امروز 3 اسفندماه با حضور تيم هاي جودو شركت لبنياتي تبريز، 22 بهمن، شهرداري خرم آباد، همدان، البرز، خراسان رضوي، نهاوند و زنجان در سالن شهيد افراسيابي تهران برگزار مي شود.

وي افزود: تيم جودو بانوان خراسان رضوي با تركيبي كاملا بومي و با سرمربيگري آذر دلقندي در اولين گام خود امروز به مصاف حریفانش خواهد رفت.

برگزاري جشنواره شور و نشاط با همكاري شهرداري مشهد

نايب رييس بانوان هيات ورزش هاي سنتي و بازي هاي بومي محلي خراسان رضوي از برگزاري جشنواره شور و نشاط با همكاري مشترك شهرداري مشهد خبر داد.

زهرا سعادتي مقدم گفت: جشنواره شور و نشاط در يك كار مشترك با شهرداري مشهد از 5 تا 11 اسفندماه در سالن همايش هاي صبا صدا و سيماي خراسان رضوي برگزار خواهد شد.