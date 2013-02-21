پرداخت 65میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالح نیا در جلسه ستاد تسهیل استان اصفهان که در روز چهارشنبه برگزار شد، افزود: طبق ماده 16 قانون بودجه 91، 3درصد از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک های تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی تخصیص می یابد.

وی اضافه کرد: دو درصد از این میزان، در اختیار بانک صنعت و معدن کشور قرار گرفته که تاکنون 65 میلیارد تومان از آن توسط واحدهای صنعتی استان اصفهان جذب شده است.

صالح نیا بیان کرد: از محل منابع ریالی صندوق ملی هم طبق مصوبه آذرماه سال جاری، تاکنون حدود 200 میلیارد تومان به صنایع کشور پرداخت شده است.

وی همچنین از بررسی مشکلات حدود 250واحد صنعتی استان اصفهان در ستاد تسهیل استانی خبر داد و گفت: تقریبا پرونده تمام این واحدها به تهران ارجاع و در کارگروه کشوری مورد بررسی قرار گرفته اند و نامه اعطای تسهیلات برای آنها به بانک ها ابلاغ شده است.

در این جلسه که محمدرضا برکتین عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محمودرضا اقارب پرست، دبیر کل این خانه هم در آن حضور داشتند، مشکلات 20 واحد صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم درباره آن اتخاذ شد.



